Скандал із "золотими" рибками "Укрзалізниці" прийняв новий поворот

Рибок в "УЗ" вирішили роздати в добрі руки

Компанія "Укрзалізниця", яка опинилася в центрі нового скандалу через тендер з річного чищення акваріумів на загальну суму понад півмільйона гривень, розірвала договір на обслуговування.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

За його словами, закупівлі "Укрзалізниці" вимірюються десятками мільярдів, і порядок у найбільш цінних позиціях вже був наведений. Проте сам Камишин був здивований, дізнавшись, що послуга річного обслуговування акваріумів може коштувати компанії півмільйона гривень. Але водночас він зазначив, що у цій закупівлі немає нічого ні корупційного, ні дурного.

"У периметр закупівлі входить річне обслуговування 32 акваріумів за 5 адресами у Києві в такому обсязі:

⁃ Не менше 2-х візитів спеціаліста на місяць;

⁃ Перевірка акваріумного обладнання, а при необхідності його ремонт або заміна;

⁃ Корм для рибок;

⁃ Заміна самих рибок за потреби;

⁃ Заміна води;

⁃ Чищення фільтрів, ґрунту і т.д.", — написав Камишин.

Він додав, що ціна договору на Прозорро склала 497 664 грн, а це на 10% нижче за очікувану 552 960 грн. Обслуговування одного акваріуму протягом місяця становить 1000 грн.

"Але я вважаю, що ця закупівля неправильна. Країна у війні, кожна копійка на рахунку. Нам не вистачає грошей на ремонт інфраструктури, підвищення зарплат залізничникам, інвестицій в оновлення вагонів та локомотивів", — зазначив голова правління.

У зв’язку з цим договір з обслуговування акваріумів було розірвано. Рибок тим часом збираються роздати у добрі руки. Камишин додав, що вони не на балансі.

Ситуацію з тендером на своїй сторінці у Facebook прокоментував блогер та журналіст Олександр Рудоманов.

"У ситуації дивує лише те, що коли УЗ бере гроші з бюджету – ці гроші йдуть, у тому числі на рибок та акваріуми, які не є профільними активами УЗ. І коли санаторії УЗ продає (що правильно), а рибок – залишає, виглядає дещо дивно ”, — написав Рудоманов.

Журналіст вважає дивним той факт, що співробітники "УЗ", через яких проходила закупівля, не замислилися про те, що ця послуга зараз не є пріоритетною під час війни, коли, наприклад, не вистачає деталей до локомотивів тощо.

"І є питання. Якщо рибки не на балансі, то їх годування – це не цільове витрачання коштів?", — Підсумував свою посаду Рудоманов.

Також скандал прокоментували користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі спалахнув скандал після того, як провідниця одного з поїздів "Укрзалізниці" розповіла, що їм доводиться виконувати плани з продажу круасанів та чаю та буквально нав’язувати їх пасажирам.