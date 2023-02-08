Скандал с "золотыми" рыбками "Укрзализныци" принял новый поворот

Рыбок в "УЗ" приняли решение раздать в хорошие руки

Компания "Укрзализныця", оказавшаяся в центре нового скандала из-за тендера по годовой чистке аквариумов на общую сумму более чем полмиллиона гривен, разорвала договор на обслуживание.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По его словам, закупки "Укрзализныци" измеряются десятками миллиардов и порядок в наиболее ценных позициях уже был наведен. Однако сам Камышин был удивлен, узнав, что услуга годового обслуживания аквариумов может обойтись компании в полмиллиона гривен. Но в то же время он отметил, что в этой закупке нет ничего ни коррупционного, ни глупого.

"В периметр закупки входит годовое обслуживание 32 аквариумов по 5 адресам в Киеве в таком объеме:

⁃ Не менее 2-х визитов специалиста в месяц;

⁃ Проверка аквариумного оборудования, а при необходимости его ремонт или замена;

⁃ Корм для рыбок;

⁃ Замена самих рыбок при необходимости;

⁃ Замена воды;

⁃ Чистка фильтров, грунта, и тд", — написал Камышин.

Он добавил, что цена договора на Прозорро составила 497 664 грн., а это на10% ниже ожидаемой 552 960 грн. Обслуживание одного аквариума за месяц составляет 1000 грн.

"Но я считаю, что эта закупка неверна. Страна в войне, каждая копейка на счету. Нам не хватает денег на ремонт инфраструктуры, повышение зарплат железнодорожникам, инвестиций в обновление вагонов и локомотивов", — отметил председатель правления.

В связи с этим договор по обслуживанию аквариумов был расторгнут. Рыбок тем временем собираются раздать в хорошие руки. Камішин добавил, что они находятся не на балансе.

Ситуацию с тендером на своей странице в Facebook прокомментировал блогер и журналист Александр Рудоманов.

"В ситуации удивляет лишь то, что когда УЗ берет деньги из бюджета – эти деньги идут, в том числе, на рыбок и аквариумы, не являющиеся профильными активами УЗ. И когда санатории УЗ продает (что правильно), а рыбок — оставляет, выглядит несколько странно", — написал Рудоманов.

Журналист находит странным тот факт, что сотрудники "УЗ", через которых проходила закупка, не задумались о том, что эта услуга сейчас не является приоритетной во время войны, когда, к примеру, не хватает деталей к локомотивам и т.д.

"И есть вопросы. Если рыбки не на балансе, то их кормление – это не целевое расходование средств?", — подытожил свой пост Рудоманов.

Также скандал прокомментировали и пользователи сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети разгорелся скандал после того, как проводница одного из поездов "Укрзализныци" рассказала, что им приходится выполнять планы по продажам круассанов и чая и буквально навязывать их пассажирам.