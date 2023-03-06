Экс-глава СБУ Баканов стал фигурантом уголовных дел: в ОПУ намекнули, в чем его подозревают

Представитель ОПУ рассказал, в чем подозревают экс-начальника СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов стал фигурантом уголовного производства Госбюро расследований (ГБР) из-за оккупации части страны.

Как сообщает NV, об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Офиса президента (ОПУ).

Источник издания сообщил, что Баканова обвиняют в провале работы СБУ в периоды перед началом вторжения и на начальном его этапе. В частности это касается появления в силовой структуре российских агентов вроде бывшего руководителя Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, которого обвиняют в государственной измене.

По словам чиновника, после начала вторжения в Офисе президента увидели в каком состоянии находится спецслужба.

"В ОПУ были в ужасе от того, как руководил Баканов. По многим направлениям — полный провал", — добавил он.

Собеседник издания не стал раскрывать детали о расследованиях ГБР, но отметил, что Баканов проходит по нескольким из них, которые касаются оккупации пограничных территорий Украины.

Как сообщалось ранее, в июле 2022 года Баканова уволили с занимаемой должности. Сразу же после этого руководить ведомством временно назначили Василя Малюка, а окончательно его утвердили на посту главы СБУ лишь в феврале 2023 года.