Расследование по Баканову завершено: стало известно, где он сейчас

Результаты расследования пока не обнародованы

Служебное расследование по делу бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова завершено. Вопрос о его деятельности был поднят на заседании комитета Верховной Раді с участием нового главы СБУ Василия Малюка 6 февраля.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, ссылаясь на Малюка.

По его словам, комитет получил информацию о том, где сейчас находится Баканов.

"Специальные процедуры по проверке Баканова завершены. Думаю, что об этом общество будет проинформировано, когда это будет необходимо. Потому что это грифованные проверочные материалы, материалы с ограниченным доступом. Вчера мы также получили ответ, где находится Баканов. Он находится в Украине", – отметил Вениславский.

А секретарь комитета по нацбезопасности Роман Костенко, который также присутствовал на заседании, сообщил, что у него нет информации о том, были ли обнаружены в ходе служебного расследования какие-либо факты преступлений со стороны Баканова. По его мнению, материалы расследования должны быть переданы в Госбюро расследований.

"Господин Баканов является военнослужащим. Потому такие дела расследует ГБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ГБР и я не знаю, есть ли вообще факты преступления. Но ГБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было", – заявил Костенко.

Он также добавил, что Василий Малюк не мог свободно давать ответы на все вопросы, поскольку заседание было не в закрытом режиме.

Отметим, что бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отстранен от должности с лета 2022, согласно статье 47 (неисполнение служебных обязанностей, которые привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям).

Напомним, по информации источников "Телеграфа", Иван Баканов не находился на своем рабочем месте в начале полномасштабного российского вторжения. Предположительно, он был во Львове. А СБУ все это время руководил другой человек.