Розслідування щодо Баканова завершено: стало відомо, де він зараз

Результати розслідування поки що не оприлюднені

Службове розслідування у справі колишнього голови Служби безпеки України Івана Баканова завершено. Питання його діяльності було порушено на засіданні комітету за участю нового голови СБУ Василя Малюка 6 лютого.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, посилаючись на Малюка.

За його словами, комітет отримав інформацію про те, де зараз знаходиться Баканов.

"Спеціальні процедури з перевірки Баканова завершено. Думаю, що про це суспільство буде поінформовано, коли це буде необхідно. Тому що це грифовані перевірочні матеріали, матеріали з обмеженим доступом. Учора ми також отримали відповідь, де знаходиться Баканов. Він знаходиться в Україні", – зазначив Веніславський.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки комітету Роман Костенко, який також був присутній на засіданні, повідомив, що він не має інформації щодо того, чи було виявлено під час службового розслідування якісь факти злочинів з боку Баканова. На його думку, матеріали розслідування мають бути передані до Держбюро розслідувань.

"Пан Баканов є військовослужбовцем. Тому такі справи розслідує ДБР. Але наскільки я знаю, цю справу не передано до ДБР і я не знаю, чи є взагалі факти злочину. Але ДБР має вивчати результати цього розслідування. Тому конкретики не було ", — заявив Костенко.

Він також додав, що Василь Малюк не міг вільно відповідати на всі питання, оскільки засідання було не в закритому режимі.

Зазначимо, що колишнього голову Служби безпеки України Івана Баканова відсторонено з посади з літа 2022 року згідно зі статтею 47 (невиконання службових обов’язків, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.)

Нагадаємо, за інформацією джерел "Телеграфа", Іван Баканов не перебував на своєму робочому місці на початку повномасштабного російського вторгнення. Імовірно, він був у Львові. А СБУ весь цей час керувала інша людина.