Справа Milton Group: стало відомо, як на розслідування вплинуть відставки Баканова і Венедиктової

Розслідування справи по фінансовій піраміді Milton Group, яку ще два роки тому звинуватили в шахрайстві на мільйони доларів, може зрушити з мертвої точки. Це пов'язано з відставками голови СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедиктової, які нещодавно підтримав парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Обозревателя".

Як відомо, у березні 2020 року шведська газета Dagens Nyheter опублікувала розслідування, присвячене фінансовій піраміді Milton Group, що базувалася в Києві.

Офіційно компанія займається брокерським і IT-бізнесом. Насправді ж, це" фабрика шахрайства", яка обманним шляхом тільки за 2019 рік виманила у пенсіонерів в Європі понад 65 млн євро.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде під час візиту до Києва закликала владу України розслідувати діяльність "брокерів", чий офіс розміщувався на верхніх поверхах столичного ТЦ Mandarin Plaza. Крім того, поліція Швеції звернулася в Європол для проведення міжнародного розслідування.

Відомо, що ТОВ "Мілтон груп" була заснована у 2016 році. Генеральним директором Milton Group на момент розслідування був Джейкоб Кесельман. Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group, за даними журналістів, грузин Іраклі Дадівадзе. Реальним власником компанії називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа.

Українські правоохоронні органи зацікавилися діяльністю Milton Group в травні 2018 року. Тоді ж в офісі компанії були проведені обшуки. Втім, до відкриття кримінальної справи ситуація так і не дійшла.

У березні 2020 року, після публікації резонансного розслідування про Milton Group, журналісти звернулися за коментарями в СБУ і Нацполіцію. І там, і там заявили, що діяльність компанії не розслідують.

Як писало раніше РБК-Україна, зараз компанія як і раніше має штаб-квартиру в Києві. Війна стала "зручним фоном" для Milton Group, оскільки фактично всі силові органи займаються захистом країни від вторгнення РФ.

У червні стало відомо, що приміщення, які орендує компанія, фігурують у розслідуванні ДБР щодо використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій.