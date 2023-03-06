Екс-глава СБУ Баканов став фігурантом кримінальних справ: в ОПУ натякнули, у чому його підозрюють

Представник ОПУ розповів, у чому підозрюють ексначальника СБУ

Колишній голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов став фігурантом кримінального провадження Держбюро розслідувань (ДБР) через окупацію частини країни.

Як повідомляє NV, про це на умовах анонімності повідомив високопоставлений представник Офісу президента (ОПУ).

Джерело видання повідомило, що Баканова звинувачують у провалі роботи СБУ у періоди перед початком вторгнення та на початковому його етапі. Зокрема, це стосується появи в силовій структурі російських агентів начебто колишнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, якого звинувачують у державній зраді.

За словами чиновника, після початку вторгнення в Офісі президента побачили, в якому стані знаходиться спецслужба.

"В ОПУ жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами — повний провал", — додав він.

Співрозмовник видання не став розкривати деталі про розслідування ДБР, але зазначив, що Баканов проходить кількома з них, які стосуються окупації прикордонних територій України.

Як повідомлялося раніше, у липні 2022 року Баканова звільнили з посади. Одразу після цього керувати відомством тимчасово призначили Василя Малюка, а остаточно його затвердили на посаді голови СБУ лише у лютому 2023 року.