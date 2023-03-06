У керівництві СБУ відбулися кадрові перестановки: хто потрапив під роздачу

6 березня в СБУ пройшли як звільнення, так і призначення

У СБУ після призначення нового глави не закінчились кадрові перестановки. Президент України Володимир Зеленський зробив низку змін у керівництві СБУ.

Укази про відставки та призначення з’явилися на сайті глави держави.

Згідно з документами, Зеленський звільнив заступника голови СБУ Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова та начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носко.

Крім того, з посади начальника Управління СБУ у Запорізькій області було звільнено Бориса Безрукого, з посади начальника УСБУ у Сумській області — Едуарда Федорова.

Замість Ігоря Носко Департамент охорони держтаємниці та ліцензування СБУ очолить Олег Храмов, а управління СБУ у Сумській області – Олег Красношапка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони України Резніков повідомив про кадрові перестановки, а також анонсував нові.

Також ми повідомляли про те, що Кабінет міністрів ухвалив рішення звільнити керівництво Митні.