Кадрові перестановки у КМУ: політичні інсайдери назвали претендентів на посаду міністра освіти

В Україні незабаром може змінитися міністр освіти і науки

Одразу кілька телеграм-каналів, які діляться політичними інсайдами, повідомили про ймовірні точкові кадрові перестановки в Кабміні України. Йдеться про зміну міністра освіти. І кандидатами на це крісло станом на сьогодні є вже троє.

"Вірогідність кадрових змін у КМУ підтверджують одразу кілька джерел. За нашими даними, серед кандидатів на пост міністра: нардеп Юлія Гришина, ректор Житомирської політехніки, "слуга народу" Віктор Євдокимов, нагороджений президентом "Орденом за заслуги ІІ ступеня", та перший заступник міністра освіти Андрій Вітренко.

Список претендентів може змінитися, але поки що найсильніше лобі в ОП, серед усіх перелічених, має Юлія Гришина", — зазначає канал "Дивись у корінь".

Сходиться по Гришиній і прогноз іншого інсайдера — "ПолітиКум".

"За даними наших джерел, Юлії Гришиній запропонували посаду міністра освіти. Від Юлії чекають на програму реформування системи освіти. Вона і стане її іспитом ефективності", — повідомив канал.

Тема відставки чинного міністра освіти до початку війни дуже гостро стояла на порядку денному через скандал із виборами президента НаУКМА.

Після початку бойових дій в Україні до цього моменту вона не актуалізувалася. Проте, варто нагадати, що Рада та Кабмін справді повернулися до кадрових питань зовсім недавно. І протягом лише останніх кількох тижнів нову посаду отримали ексміністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов (у Нафтогазі України), а новим віцепрем'єром-міністром з відновлення став Олександр Кубраков.