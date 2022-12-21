Кадровые перестановки в КМУ: политические инсайдеры назвали претендентов на пост министра образования

В Украине вскоре возможно сменится министр образования и науки

Сразу несколько телеграм-каналов, которые делятся политическими инсайдами, сообщили о вероятных точечных кадровых перестановках в Кабмине Украины. Речь о смене министра образования. И кандидатами на это кресло, состоянием на сегодня, являются уже трое.

"Вероятность кадровых перемен в КМУ подтверждают сразу несколько источников. По нашим данным, среди кандидатов на пост министра: нардеп Юлия Гришина, ректор Житомирской политехники, "слуга народа" Виктор Евдокимов, награждённый президентом "Орденом за заслуги II степени", и первый замминистра образования Андрей Витренко.

Список претендентов может измениться, но пока самое сильное лобби в ОП, среди всех перечисленных, имеет Юлия Гришина", — отмечает канал "Смотри в корень".

Сходится по Гришиной и прогноз другого инсайдера — "ПолитиКум".

"По данным наших источников, Юлии Гришиной предложили пост министра образования. От Юлии ждут программу реформирования системы образования. Она и станет ее экзаменом эффективности", — сообщил канал.

Тема отставки действующего министра образования до начала войны очень остро стояла на повестке дня из-за скандала с выборами президента НаУКМА.

После начала военных действий в Украине, до этого момента, она не актуализировалась. Однако, стоит напомнить, что Рада и Кабмин действительно вернулись к кадровым вопросам совсем недавно. И в течение только последних нескольких недель новый пост получили экс-министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев (в Нафтогазе Украины), а новым вице-премьер-министром по восстановлению стал Александр Кубраков.