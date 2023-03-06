В руководстве СБУ состоялись кадровые перестановки: кто попал под раздачу

6 марта в СБУ прошли, как увольнения, так и назначения

В СБУ после назначения нового главы не закончились кадровые перестановки. Президент Украины Владимир Зеленский произвел ряд изменений в руководстве СБУ.

Указы об отставках и назначениях появились на сайте главы государства.

Согласно документам, Зеленский уволил заместителя главы СБУ Александра Якушева, начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования Игоря Носко.

Кроме того, с должности начальника Управления СБУ в Запорожской области был уволен Борис Безрукий, с поста начальника УСБУ в Сумской области — Эдуард Федоров.

Вместо Игоря Носко Департамент охраны гостайны и лицензирования СБУ возглавит Олег Храмов, а управление СБУ в Сумской области — Олег Красношапка.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Украины Резников сообщил о кадровых перестановках, а также анонсировал новые.

Также мы сообщали о том, что Кабинет министров принял решение уволить руководство Таможни.