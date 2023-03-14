Скандал с закупками в Минобороны: уволенный зам Резникова впервые ответил на обвинения

Бывший чиновник отрицает свою вину

Бывший заместитель главы Минобороны Вячеслав Шаповалов, который лишился своей должности после коррупционного скандала в ведомстве, прокомментировал ситуацию.

Как сообщает Украинская правда, сам экс-чиновник находится в следственном изоляторе, а потому ответы на вопросы журналистов передал через адвоката.

По его словам, каких-либо претензий по работе от руководства он не получал, а о наличии уголовного производства не знал вплоть до 1 февраля, когда к нему пришли сотрудники ГБР с обысками.

Шаповалов отмечает, что закупки, о которых идет речь в производстве, осуществлялись весной 2022 года, когда из-за начала российского вторжения численность ВСУ стремительно возросла.

"Соответственно, принимаемые решения требовали оперативности и безотлагательности. Сотрудники МО работали круглосуточно, чтобы обеспечить армию всем", — сказал он.

По его словам, этим направлением занимался его подчиненный Богдан Хмельницкий, которому он никогда не давал указаний относительно подбора поставщика или условий сделки. При этом следствие считает обратное.

Шаповалов говорит, что некоторые позиции оказались ненадлежащего качества, поскольку стандарты НАТО не всегда совпадают с украинскими.

"Вместе с тем все товары имели баллистические сертификаты определенных и аккредитованных международных лабораторий. Поэтому на момент заключения договоров вопросов к надлежащему качеству не возникало и предположений о ненадлежащем качестве возникать не могло", — добавил он.

Также экс-чиновник отметил, что после 24 февраля проводить контроль так, как это было ранее, оказалось попросту невозможным, поскольку в мирное время на это может уйти около месяца.

Что касается закупок продуктов питания, то он говорит, что в 2023 году договора были перезаключены с теми же поставщиками, что и в 2022 году.

"Я лично не имел отношения ни к отбору поставщиков, ни к формированию ценовых или иных условий договоров", — отметил он.

Шаповалов подчеркнул, что ушел по собственному желанию потому что считал такой поступок единственно правильным. При этом он добавил, что сделал это не из-за своих ошибок, а из-за ошибок своих подчиненных. Помимо того, он отметил, что его не подозревают в коррупции.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что после опубликованного СМИ расследования о закупках в Минобороны для военных по завышенным ценам, в ведомстве произошел целый ряд кадровых изменений.