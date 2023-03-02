Теперь уже официально: мэр Полтавы Мамай – коррупционер

Домашние уборщицы подвели Мамая под суд

2 марта Высший антикоррупционный суд под председательством судьи Андрея Бицюка, рассмотрев дело "домохозяек Мамая", признал его виновным в растрате государственного имущества из-за злоупотребления служебным положением и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. В этом году ему также запрещено занимать определенные должности. Условное наказание вместо возможных 8 реальных лет в тюрьме городской голова Полтавы получил за то, что в суд заключил соглашение с прокурором, признав свою вину, полностью возместив нанесенный городской казне ущерб (а это более 570 тыс. грн.) и обязался перечислить в фонд "United 24"( совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации — "Армия дронов") 2 млн грн.

"Мы больше не будем. Не судите нас строго"

На скамье подсудимых Александр Мамай оказался вместе со своими домохозяйками Валентиной Кропивной и Ольгой Кубай, а также директором (теперь уже бывшей) коммунальной организации "Институт развития города" Татьяной Татариной и бухгалтером института Оксаной Шпиневой. Все они также заключили соглашения с прокурором и получили такие же наказания. Но каждая за свое. Татьяна Татарина и Оксана Шпинева за растрату чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в больших размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное по предварительному сговору группой лиц. А Валентина Крапивна и Ольга Кубай за растрату чужого имущества.

Адвокаты Вячеслав Делия и Владислав Пожидаев сообщили суду, что заключить соглашения с прокурором было личным желанием обвиняемых, без всякого принуждения и попросили суд утвердить их.

Перед оглашением приговора Александр Мамай дал показания, что именно он "замутил" эту уголовную сделку. А именно, в январе 2021 вызвал к себе Татьяну Татарину и дал ей указание оформить на работу в "Институт развития города" по фиктивным документам Валентину Крапивну и Ольгу Кубай, которые работали у него и у его бывшей жены домработницами. При этом, пытаясь показать свою честность, заявил, что с начала полномасштабного вторжения он не получал премий как мэр, считая, что это аморально, и жил только на зарплату. Так что, мол, сам себе не может объяснить, что его тогда побуждало к нарушению законодательства. Даже пытался взять полностью вину на себя, подчеркнув, что морально во всем виноват только он. От себя лично и от других фигуранток "торжественно" пообещал, что они будут добросовестно выполнять условия соглашения и больше не будут нарушать закон. Просил также не наказывать его строго, поскольку на его иждивении трое несовершеннолетних детей.

Татьяна Татарина подтвердила, что Ольга Кубай и Валентина Крапивна на работу в "ИРМ" не ходили, но получали зарплату за счет бюджета Полтавской общины. Кубай была оформлена на должность эксперта по программам коммунальной организации, а Валентина Крапивна — главным специалистом по интегрированному, урбанистическому развитию города и управлению проектами.

Бухгалтер Оксана Шпинева заявила суду, что Татьяна Татарина говорила ей о том, что женщины не будут ходить на работу, но им нужно подписывать табели рабочего времени и что она сознательно начисляла им зарплату.

Домохозяйки Ольга Кубай и Валентина Крапивна признали свою вину.

Кстати, фиктивные "урбанистки" не имели даже высшего образования. Но, согласно должностному окладу, каждая из них ежемесячно получала 4859 "левых" гривен. Таким образом, с января 2021 по март 2022 года из бюджета города домработницам Мамая было выплачено в общей сложности почти 572 тысячи гривен, что более чем в двести пятьдесят раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан. Хотя на самом деле на тот момент 37-летняя Ольга Кубай и 56-летняя Елена Кропивна вели домашнее хозяйство (убирали и готовили еду) в доме по улице Рассветной, 23а, в котором проживает городской голова Полтавы Александр Мамай, и в двухэтажной квартире по улице Великотырновской 22а, где проживает мать детей полтавского мэра, 44-летняя Елена Кнуренко.

Можно делать что угодно, а затем заключить соглашение с прокурором, дать немного денег на ВСУ и выйти из ВАКС практически сухим

Напомним, преступную схему в июне прошлого года разоблачили работники следственного управления ГУНП и следователи Полтавского райуправления полиции во взаимодействии с сотрудниками регионального управления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Полтавской окружной прокуратуры. Правоохранители провели ряд следственных и других процессуальных действий, в частности провели обыски, компьютерно-технические и почерковедческие экспертизы, получили временные доступы к вещам и документам, допросили свидетелей и подозреваемых. В ходе негласных следственных действий в апреле прошлого года детективы зафиксировали разговоры между Татьяной Татариной и Александром Мамаем. Установлено также, что с января 2021 года по апрель 2022-го мобильный номер Валентины Кропивной работал на территории, где находится квартира Елены Кнуренко.

Кстати, в ходе расследования дело несколько раз разделяли на отдельные уголовные производства, но затем объединили снова. Параллельно расследовалось уголовное правонарушение, к совершению которого, по мнению детективов, мог быть причастен мэр Александр Мамай. Тогда в материалах дела говорилось достаточно осторожно: "исследованные материалы подтверждают… возможную осведомленность Полтавского городского головы об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения и его возможной причастности…".

Однако завершить расследование в отведенные сроки не удалось в связи с особой сложностью уголовного производства. Поэтому Высший антикоррупционный суд продлил срок расследования до шести месяцев. В конце октября дело "уборщиц Мамая" из подследственности передали от полиции Полтавы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, поэтому и его рассмотрение перешло из Октябрьского районного суда, на который мэр оказывает немалое влияние, в специализированный суд. Учитывая активизацию работы НАБУ после назначения руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, эксперты прогнозировали, что у городского головы Полтавы есть все шансы в ближайшее время получить подозрение в коррупционном правонарушении. А вскоре из статуса свидетеля по делу он перешел в статус подозреваемого.

"Вы знаете, полная туфта, полная чушь. Я могу сказать, что следствие разберется. И поставит точку суд. Но если вы хотите спросить у меня лично, то похож я на того, кто будет это делать? Не похож".

Еще в начале июля прошлого года Александр Мамай уверенно заявлял это на видеокамеру журналистам местного телеканала, которые попросили его прокомментировать расследование правоохранителей по фиктивному трудоустройству своих домохозяек в коммунальную организацию "Институт развития города".

Ну вот, суд разобрался, точка поставлена, и вряд ли главный фигурант уголовного производства будет подавать апелляцию в месячный срок, как это предусмотрено законом. Следовательно, через месяц приговор вступит в законную силу, а Мамай лишится должности.

После суда "условно осужденный" в достаточно приподнятом настроении заявил, что до вступления в силу судебного решения он будет выполнять свои обязанности, досрочно слагать полномочия не будет. Более того, сообщил, что через год он вернется на должность городского головы, потому что его "избрала община".

Можно сказать, что Александр Мамай, имеющий огромный список всяческих правонарушений, в том числе гораздо серьезнее того, что рассмотрел ВАКС, дешево откупился от тюрьмы и откупил своих сообщников. Он возглавлял горсовет с перерывами ни мало, ни много 13 лет, и к нему, казалось, правоохранители не могли или не хотели подобраться ни с какой стороны. Теперь, говорят полтавчане, коррупционеры последовали примеру Мамая и Трухина: можно делать, что угодно, а потом просто заключить соглашение с прокурором, дать немного денег на ВСУ и выйти из ВАКС практически сухим.

Впрочем, вскоре, пока еще мэра Полтавы ждет еще один суд. Полтавская областная прокуратура в очередной раз направила в суд обвинительный акт по отношению к нему. Ему инкриминируют совершение уголовного преступления против основ национальной безопасности. По данным следствия, должностное лицо в условиях военного положения распространило информацию о размещении подразделений Вооруженных Сил Украины по возможности их идентификации на местности. Эта информация не размещалась в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Министерством обороны Украины. Досудебное расследование осуществляло Управление СБУ в Полтавской области.

Тем временем полтавчане задаются вопросом, кто займет место Мамая.

"Я буду подавать на имя Президента письмо о введении военной администрации. Военный администратор — это менеджер, который быстро наладит работу по обороне города и выполнению задач Кабмина и Президента. Я уверен, что депутаты останутся и мы сможем создать широкую коалицию", — прокомментировал руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Будущий глава военной администрации в Полтаве может быть либо военным, либо правоохранителем. Если же такое решение не будет принято, то обязанности городского головы будет исполнять секретарь городского совета Андрей Карпов, больше известный как видеоблогер и ведущий "ВАТА ШОУ" Андрей Полтава на телеканале "Прямой".

Впрочем, помним, что через год Мамай обещает вернуться. Если к тому времени его не посадят…