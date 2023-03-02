Тепер уже офіційно: мер Полтави Мамай - корупціонер

Хатні прибиральниці підвели Мамая під суд

2 березня Вищий антикорупційний суд під головуванням судді Андрія Біцюка, розглянувши справу "домогосподарок Мамая", визнав його винним у розтраті державного майна через зловживання службовим становищем і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік. Протягом цього року йому також заборонено обіймати певні посади. Умовне покарання замість можливих 8 реальних років у тюрмі міський голова Полтави отримав через те, що до суду уклав угоду з прокурором, визнавши свою вину, повністю відшкодувавши завдані міській казні збитки (а це понад 570 тис. грн.) й зобов’язався перерахувати у фонд "United 24"( спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації — "Армія дронів") 2 млн грн.

"Ми більше не будемо. Не судіть нас суворо"

На лаві підсудних Олександр Мамай опинився разом зі своїми домогосподарками Валентиною Кропивною та Ольгою Кубай, а також директоркою (тепер уже колишньою) комунальної організації "Інститут розвитку міста" Тетяною Татаріною й бухгалтеркою інституту Оксаною Шпіньовою. Усі вони так само уклали угоди з прокурором й отримали такі ж самі покарання. Але кожна за своє. Тетяна Татаріна та Оксана Шпіньова за розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем у великих розмірах, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб. А Валентина Кропивна та Ольга Кубай за розтрату чужого майна.

Адвокати В'ячеслав Делія та Владислав Пожидаєв повідомили суду, що укласти угоди з прокурором було особистим бажанням обвинувачених, без жодного примусу і попросили суд затвердити їх.

Перед оголошенням вироку Олександр Мамай дав покази, що саме він "замутив" цю кримінальну оборудку. А саме, у січні 2021 року викликав до себе Тетяну Татаріну і дав їй вказівку оформити на роботу до "Інституту розвитку міста" за фіктивними документами Валентину Кропивну та Ольгу Кубай, які працювали у нього та в його колишньої дружини хатніми робітницями. При цьому, намагаючись показати свою чесність, заявив, що з початку повномасштабного вторгнення він не отримував премій як мер, бо вважав, що це аморально, й жив лише на зарплату. Тож, мовляв, сам собі не може пояснити, що його тоді спонукало на порушення законодавства. Навіть намагався взяти повністю вину на себе, наголосивши, що морально у всьому винен лише він. Від себе особисто та від інших фігуранток "урочисто" пообіцяв, що вони сумлінно виконуватимуть умови угоди і більше не порушуватимуть закону. Просив також не карати його суворо, оскільки на його утриманні троє неповнолітніх дітей.

Тетяна Татаріна підтвердила, що Ольга Кубай і Валентина Кропивна на роботу в "ІРМ" не ходили, але отримували зарплатню за рахунок бюджету Полтавської громади. Кубай була оформлена на посаду експертки з програм комунальної організації, а Валентина Кропивна — головної фахівчині з інтегрованого, урбаністичного розвитку міста та управління проєктами.

Бухгалтер Оксана Шпіньова заявила суду, що Тетяна Татаріна говорила їй про те, що жінки не ходитимуть на роботу, але їм потрібно підписувати табелі робочого часу, і що вона свідомо нараховувала їм зарплату.

Домогосподарки Ольга Кубай та Валентина Кропивна також визнали свою вину.

До речі, фіктивні "урбаністки" не мали навіть вищої освіти. Але, згідно з посадовим окладом, кожна з них щомісяця отримувала 4 859 "лівих" гривень. Таким чином, з січня 2021 по березень 2022 року з бюджету міста хатнім робітницям Мамая було виплачено загалом майже 572 тисячі гривень, що більше ніж у двісті п’ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Хоча насправді на той момент 37-річна Ольга Кубай та 56-річна Олена Кропивна вели домашнє господарство (прибирали й готували їжу) в будинку по вулиці Світанковій, 23а, в якому мешкає міський голова Полтави Олександр Мамай, та у двоповерховій квартирі по вулиці Великотирновській, 22а, де проживає мати дітей полтавського мера, 44-річна Олена Кнуренко.

Можна робити, що завгодно, а потім укласти угоду з прокурором, дати трохи грошей на ЗСУ і вийти із ВАКС практично сухим

Нагадаємо, злочинну схему в червні минулого року викрили працівники слідчого управління ГУНП та слідчі Полтавського райуправління поліції у взаємодії зі співробітниками регіонального управління Служби безпеки України, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури. Правоохоронці провели низку слідчих та інших процесуальних дій, зокрема, провели обшуки, комп’ютерно-технічні та почеркознавчі експертизи, отримали тимчасові доступи до речей і документів, допитали свідків та підозрюваних. Під час негласних слідчих дій у квітні минулого року детективи зафіксували розмови між Тетяною Татаріною та Олександром Мамаєм. Встановлено також, що з січня 2021 року до квітня 2022-го мобільний номер Валентини Кропивної працював на території, де знаходиться квартира Олени Кнуренко.

До речі, в ході розслідування справу кілька разів розділяли на окремі кримінальні провадження, але потім об’єднали знову. Паралельно розслідувалося кримінальне правопорушення, до вчинення якого, на думку детективів, міг бути причетний міський голова Олександр Мамай. Тоді у матеріалах справи говорилось досить обережно: "досліджені матеріали підтверджують… можливу обізнаність Полтавського міського голови з обставинами вчинення кримінального правопорушення та про його можливу причетність…".

Проте завершити розслідування у відведені строки не вдалося у зв’язку з особливою складністю кримінального провадження. Тому Вищий антикорупційний суд продовжив термін розслідування до шести місяців. Наприкінці жовтня справу "прибиральниць Мамая" за підслідністю передали від поліції Полтави до Національного антикорупційного бюро України, відтак і її розгляд перейшов з Октябрського районного суду, на який мер має неабиякий вплив, до спеціалізованого суду. Враховуючи активізацію роботи НАБУ після призначення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, експерти прогнозували, що міський голова Полтави має всі шанси найближчим часом отримати підозру у корупційному правопорушенні. А вже незабаром зі статусу свідка по справі він перейшов у статус підозрюваного.

"Ви знаєте, повна туфта, повна нісенітниця. Я можу сказати, що слідство розбереться. І поставить крапку суд. Але якщо ви хочете запитати в мене особисто, то схожий я на того, хто буде це робити? Не схожий".

Ще на початку липня минулого року Олександр Мамай впевнено заявляв це на відеокамеру журналістам місцевого телеканалу, які попросили його прокоментувати розслідування правоохоронців щодо фіктивного працевлаштування своїх домогосподарок у комунальну організацію "Інститут розвитку міста".

Ну, ось, суд розібрався, крапка поставлена, і навряд чи головний фігурант кримінального провадження подаватиме апеляцію в місячний термін, як це передбачено законом. Відтак, через місяць вирок вступить у законну силу, а Мамай втратить посаду.

Після суду "умовно засуджений" у досить піднесеному настрої заявив, що до набуття сили судового рішення він виконуватиме свої обов’язки, достроково складати повноваження не буде. Більше того, повідомив, що через рік він повернеться на посаду міського голови, бо його "обрала громада", через рік.

Можна сказати, що Олександр Мамай, який має величезний список усіляких правопорушень, у тому числі значно серйозніших за те, що розглянув ВАКС, дешево відкупився від тюрми й відкупив своїх спільників. Він очолював міськраду з перервами ні мало, ні багато 13 років, і до нього, здавалося, правоохоронці не могли чи не хотіли підібратися ні з якого боку. Тепер, кажуть полтавці, корупціонери отримали приклад Мамая і Трухіна: можна робити, що завгодно, а потім просто укласти угоду з прокурором, дати трохи грошей на ЗСУ і вийти із ВАКС практично сухим.

Втім, незабаром на поки що мера Полтави чекає ще один суд. Полтавська обласна прокуратура в чергове направила до суду обвинувальний акт стосовно нього. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки. За даними слідства, посадовець в умовах воєнного стану поширив інформацію щодо розміщення підрозділів Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості. Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України. Досудовим розслідуванням здійснювалося Управлінням СБУ в Полтавській області.

Тим часом полтавці переймаються питанням, хто займе місце Мамая.

"Я буду подавати на ім’я Президента листа щодо введення військової адміністрації. Військовий адміністратор — це менеджер, який швидко налагодить роботу щодо оборони міста та виконання завдань Кабміну та Президента. Я впевнений, що депутати залишаться і ми зможемо утворити широку коаліцію" —прокоментував керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Майбутній голова військової адміністрації в Полтаві може бути або військовим, або правоохоронцем. Якщо ж такого рішення не буде прийнято, то обов’язки міського голови виконуватиме секретар міської ради Андрій Карпов, більше відомий як відеоблогер і ведучий "ВАТА ШОУ" Андрій Полтава на телеканалі "Прямий".

Втім, пам’ятаємо, що через рік Мамай обіцяє повернутися. Якщо до того часу його не посадять…