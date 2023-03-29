"Собачі хляки": у Полтаві гучний скандал навколо консервів для військових та переселенців

Підприємці Полтави, яких підозрюють у виготовленні та постачанні неякісних м’ясних консервів і каш для продовольчого резерву міста та нацгвардійців, постануть перед судом

"Такі хляки я купую на базарі свому собаці. А ці покидьки вирішили собачі харчі закатати в бляшанки та годувати ними наших дітей, ЗСУ та переселенців. За податки, які ми платимо щодня навіть в ці скрутні часи", — так емоційно один з мешканців Полтави прокоментував у соцмережах повідомлення про розпочате слідство у справі привласнення і розтрати майна полтавськими підприємцями. Наразі причетні до афери постали перед судом. А залишки недоброякісної перлової каші зі свининою, що призначалася для продрезерву міста, будуть роздані внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Компанія-прокладка, яка заробляє на війні

ВПО, а також соціально незахищені полтавці (загалом 72 тисячі осіб) мали отримати "хляки" з продрезерву ще у травні минулого року. На той момент міський голова Олександр Мамай анонсував видачу продуктових наборів, у які мали ввійти й неякісні м’ясні консерви, закуплені коштом місцевого бюджету у товариства з обмеженою відповідальністю "Продоптом". Певно, таким чином Мамай мав намір приховати величезну аферу з цими закупівлями під час воєнного стану. Адже продовольчий резерв Полтави почав формуватися лише в березні минулого року і мав зберігатися на випадок катастрофічного розвитку подій, зокрема, оточення міста ворогом. Але мер повідомив керівника обласної військової адміністрації, що термін придатності консервів… спливає, тому їх хтось має терміново з’їсти.

До речі, більшу частину коштів, виділених на створення продрезерву, полтавська влада витратила саме на закупівлю консервів у компанії "Продоптом", що належить наближеному до Олександра Мамая бізнесмена Володимира Сергієнка — 80 тисяч банок консервів м'ясо-рослинних "Каша перлова зі свининою" вартістю 6 млн грн та стільки ж банок тушкованої свинини вартістю 8,3 млн грн. Конкурентів у найбільшого постачальника харчових продуктів у школи та дитсадки Полтави, яким є Сергієнко, звісно, не було, оскільки 28 лютого 2022 року Кабмін дозволив проводити окремі закупівлі в умовах воєнного стану без процедури торгів та аукціону, незалежно від очікуваної вартості. Хоча конкурентів у Сергієнка не було й до цього.

Тут варто зробити невеликий екскурс у не таке далеке минуле. ТОВ "Продоптом" було створене 28 травня 2021 року і зареєстроване на директора Охтирського м’ясокомбінату Сумської області Володимира Хоменка. Основним видом його діяльності була торгівля овочами та фруктами. Але незадовго до початку широкомасштабної війни підприємство внесло зміни до класифікатора видів економічної діяльності й переорієнтувалось на виробництво м’ясопродуктів. А буквально за два дні до повномасштабного вторгнення російської армії (випадковість чи прорахований крок?) фірма уклала договір з міськрадою на постачання 160 000 банок консервів "Свинина тушкована" та "Каша перлова зі свининою" на загальну суму 14,3 млн грн. Після цього з невідомих причин ТОВ змінило юридичну адресу. (Нині зареєстроване в Одесі.)

ТОВ "Продоптом" змінило адресу

Правоохоронці зацікавилися цими раптовими змінами в документах ТОВ "Продоптом" і з’ясували, що це компанія-посередник, яка заробляє на війні. А мерія сприяє їй у цьому, оскільки офіційно закупила м’ясні консерви не у ФОП Сергієнка, а у ТОВ "Продоптом". Почали розбиратися, що до чого.

Працівники Держспоживслужби, які нагрянули з перевіркою на колишній Полтавський м’ясокомбінат, у виробничих цехах якого "Продоптом" налагодив випуск харчових продуктів, виявили застаріле обладнання, пошкоджені стелю та підлогу, грибок на стінах і багато мух. Походження сировини не можливо було установити. Сама ж продукція не відповідала державним нормам і не піддавалася лабораторному контролю.

Цех, де випускають харчові продукти

За висновком Полтавського регіонального науково-технічного центру стандартизації, метрології та сертифікації, м’ясні консерви були неякісними (не відповідали органолептичним та фізико-хімічним показникам) й несли ризики для кінцевих споживачів. У банках з етикетками "Свинина тушкована" вагою 525 грамів кожна містилися переважно жир і хрящі. І таких банок підприємці встигли закатати, згідно з договором, 80 тисяч штук!

Співробітники управління СБУ у Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели низку обшуків, за результатами яких було відкрите кримінальне провадження. Після розслідування з’ясувалося, що "Продоптом" вирішив не тільки забити склади продрезерву Полтави "хляками", а ще й нагодувати ними військових Нацгвардії з Києва. На початку квітня минулого року воно уклало три договори з командуванням військової частини на постачання продуктів загальною вартістю 42 мільйони гривень: свинини тушкованої, каші гречаної зі свининою та каші перлової зі свининою. І частина недоброякісної продукції загальною вартістю більш як 9,1 мільйона гривень незабаром була доставлена для харчування військовослужбовцям.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели також слідчі дії в комунальних закладах міста, де зберігався продрезерв.

Ощадливість по-полтавськи: з’їсти продрезерв, щоб знову відмити гроші?

Нещодавно, 10 березня, Солом’янський районний суд Києва розглянув питання про обрання міри запобіжного заходу директору ТОВ "Продопром" Володимиру Хоменку. В судовій ухвалі, зокрема, зазначено, що в цієї службової особи у період з 28.02.2022, більш точний час не встановлено, але не пізніше 21.04.2022, спільно з не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, "виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном під час укладання двосторонніх договорів із військовими частинами Національної гвардії України на постачання різних продуктів харчування, зокрема консерви м’ясні та м’ясо-рослинні, які не відповідають нормам законодавства у сфері обігу харчових продуктів, виробником яких є ТОВ "Продоптом". Володимир Хоменко підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі суд відмовив у клопотанні прокуратури про призначення для нього застави та відпустив підозрюваного під особисте зобов’язання.

Слідство по даній справі триває, прокуратура встановлює інших осіб, причетних до постачання неякісних продуктів військовослужбовцям.

Інше кримінальне провадження, також пов’язане з продажем неякісної консервованої продукції, 7 квітня почне розглядати Київський районний суд Полтави. Його головним фігурантом є Володимир Сергієнко. Той самий, який колись був у фаворі колишнього міського голови Олександра Мамая. Саме Володимир Сергієнко свого часу заснував кілька товариств з обмеженою відповідальністю та ФОПів, серед яких і "Продоптом", які регулярно отримували замовлення від міської влади на постачання харчових продуктів до бюджетних і соціальних закладів, зокрема до шкіл та дитсадків, і не тільки Полтавщини, а й інших областей. Сергієнка, а також кількох пов’язаних із ним підприємців судитимуть за продаж неякісної продукції військовослужбовцям Державної прикордонної служби у 2021 році.

Попри те, що пан Сергієнко постійно потрапляє у гучні скандали з постачанням неякісних продуктів, через що до нього часто навідуються правоохоронці, а його регулярно викликають у суди, це не заважає йому продовжувати займатися бізнесом, а точніше, здирництвом. На всіх торгах, як можна прослідкувати на Prozorro, підконтрольні Сергієнку підприємства пропонують набагато вищу ціну. Зокрема, у січні цього року лише на поставках курятини та свинини для харчування школярів та ВПО з бюджету міста на рахунок товариства "Фудгранд" було переказано понад 3,7 мільйона гривень, оскільки кілограм курятини в нього коштував 170 гривень, а кіло свинини 200! Це на 25 відсотків більше, аніж можна було придбати цю ж продукцію в заявленій кількості в інших учасників торгів. Товариство, як не важко здогадатися, де-факто належить Володимиру Сергієнку.

Бажаючи відвести від себе підозри в недоброчесності, Сергієнко часто відкриває нові компанії або перейменовує старі. За спотворення тендерів на постачання продуктів, зокрема, до шкіл та садочків Полтави, Антимонопольний комітет України в жовтні 2021 року наклав на нього та на велику кількість компаній, які з ним пов’язані, штраф у розмірі майже 200 млн грн. Йому заборонили брати участь у тендерах. Та що з того? От і "Продоптом" за день до винесення ухвали Солом’янським судом Києва по Володимиру Хоменку було перейменоване у ТОВ "Шкарпетки Гермеса" . Тепер у нього, звісно, й інший директор. Щодо шкарпеток у назві залишилося питання. А ось Гермес у давньогрецькій міфології — бог торгівлі, хитрості й злодійства. Здається, це вичерпний опис діяльності Володимира Сергієнка.

Ну а поки що виконком Полтавської міської ради погодив роздачу продовольчого резерву міста близько 40 тисячам внутрішньо переміщених осіб. (Для соціально незахищених громадян його не вистачило, бо свинина тушкована знаходиться під арештом. Її долю вирішуватиме Одеський господарський суд.) У пакунок покладуть по 2 кг цукру та борошна, 2 упаковки озимої пшеничної крупи по 1,8 кг, 2 літри олії, а також… 2 банки консервованої перлової каші зі свинини вагою 525 грамів кожна від підприємця Сергієнка. Цікаво, чи термін її придатності до того часу не стече?

На засіданні виконкому було також вирішено закупити нові продукти та поновити продрезерв міста.

Наразі обласна прокуратура намагається через суд повернути до бюджету Полтави 8,3 млн грн, які влада міста встигла витратити на закупівлю у компанії Володимира Сергієнка неякісної тушківки для продовольчого резерву. Між тим постачальник консервів намагається зняти заборону на виробництво, а міськрада — скасувати результати перевірки, яка встановила порушення вимог ДСТУ. Рішення по жодному з позовів не набрало законної сили, а розгляд справи щодо повернення коштів взагалі передали до Одеси, куди, як уже згадувалось вище, недобросовісний виробник завбачливо перевів бізнес.

Фото з відкритих джерел