Не разговаривали больше года: Зеленский пригласил Си Цзиньпина в Украину

Китай — один из сильнейших игроков в мировой политике

После визита главы Китая Си Цзиньпина в россию и его переговоров с российским президентом владимиром путиным, украинский лидер Владимир Зеленский пригласил его в Киев. В последний раз лидеры Украины и Китая контактировали еще до масштабного вторжения россии.

Об этом президент Украины рассказал в интервью Associated Press. Зеленский сказал, что готов видеть Си Цзиньпина в Украине и хочет поговорить с ним, ведь с момента вторжения они не общались уже более года.

Отмечается, что Китай официально соблюдает нейтралитет в войне россии против Украины. Во время визита в рф Си Цзиньпин провел переговоры как с путиным отдельно, так и на уровне делегаций.

Были опасения, что Китай предоставит россии оружие, но такого объявления не было. Зеленский считает, что визит лидера КНР не был хорошим для россии, и именно поэтому несколько дней спустя путин заявил о размещении ядерного оружия в Беларуси. Такой шаг путина должен был отвлечь от неполучения гарантий от КНР для россии, считает Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, не общаясь с украинской стороной, Китай все же предложил свое видение "мирного плана". В Киеве отметили, что предложений выступить посредниками в переговорах от Пекина не поступало.