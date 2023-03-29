Не говорили більше року: Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України

Китай — один із найсильніших гравців у світовій політиці

Після візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до росії та його переговорів з російським президентом володимиром путіним, український лідер Володимир Зеленський запросив його до України. Востаннє лідери України та Китаю контактували ще до масштабного вторгнення росії.

Про це президент України розповів в інтерв’ю Associated Press. Зеленський сказав, що готовий бачити Сі Цзіньпіна в Україні та хоче поговорити з ним, адже з моменту вторгнення вже більше як рік вони не спілкувалися.

Зазначається, що Китай дотримується офіційно нейтрального становища у війні росії проти України. Під час візиту до росії Сі Цзіньпін провів переговори як з путіним окремо, так і на рівні делегацій.

Були побоювання, що Китай надасть рф зброю, але такого оголошення не було. Зеленський вважає, що візит лідера КНР не був добрим для росії і саме тому через кілька днів путін заявив про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Такий крок путіна мав відвернути від неотримання гарантій від КНР для росії, вважає Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що не спілкуючись з українською стороною Китай все ж таки запропонував своє бачення "мирного плану". В Україні зазначили, що пропозицій виступити посередниками у переговорах від Китаю не надходило.