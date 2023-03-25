Зеленський оцінив "мирний план" Китаю та розповів, що з переговорами

Український президент говорить, що поки від китайської влади пропозицій щодо переговорів не було

Китай, який нещодавно представив власний "мирний план" для завершення війни в Україні, не надто активно прагне спілкуватися із українським урядом. За словами президента Володимира Зеленського, поки жодних пропозицій щодо діалогу чи отримання КНР статусу "посередника" не надходило.

Про це він заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun. Розмову із журналістом глава держави провів під час поїздки із деокупованої Херсонщини до Києва.

Зеленський встиг дещо змінити власну позицію щодо "мирного плану" Китаю, хоча початково намагався знаходити у ній певний позитив для України. Нині ж він підкреслює, що перше місце у подібному документі має належати "повазі до суверенітету та територіальної цілісності країни". Також президент зазначив, що жодних зрушень в організації мирних переговорів від КНР не помічено.

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися", – підкреслив він.

При цьому слід додати, що Зеленський передав дипломатичними каналами, що хотів би провести пряму розмову із Сі Цзіньпінем. При цьому саму ідею щодо мирних переговорів із росією політик оцінює вельми критично, адже не довіряє путіну.

Нагадаємо, що Китай прагне знайти підтримку своєму "мирному плану" на Заході. В першу чергу Пекін орієнтується на європейських політиків, зважаючи на вельми непрості відносини із США. При цьому в Бразилії вже пропонують створити певну групу "миротворців", які б займалися питанням російсько-українських переговорів. До неї хочуть включити і представників китайського уряду.

"Телеграф" також писав, що днями лідер КНР Сі Цзіньпін побував у Москві із офіційним робочим візитом. В США заявили, що попри страх багатьох політиків зближення Китаю і росії є не таким серйозним, а бажану зброю путін так і не отримав.