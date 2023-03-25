Зеленский оценил "мирный план" Китая и рассказал, что с переговорами

Украинский президент говорит, что пока от китайских властей предложений по переговорам не было

Китай, недавно представивший собственный "мирный план" для завершения войны в Украине, не слишком активно стремится к общению с украинским правительством. По словам президента Владимира Зеленского, пока никаких предложений по диалогу или получению КНР статуса "посредника" не поступало.

Об этом он заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun. Разговор с журналистом глава государства провел во время поездки с деоккупированной Херсонщины в Киев.

Зеленский успел несколько изменить собственную позицию по "мирному плану" Китая, хотя изначально пытался находить в ней определенный позитив для Украины. В настоящее время он подчеркивает, что первое место в подобном документе должно принадлежать "уважению суверенитета и территориальной целостности страны". Также президент отметил, что никаких сдвигов в организации мирных переговоров от КНР не замечено.

"Я не получал предложения от Китая быть посредником. Мне не поступало предложения встретиться", – подчеркнул он.

При этом следует добавить, что Зеленский передал по дипломатическим каналам, что хотел бы провести прямой разговор с Си Цзиньпинем. При этом саму идею мирных переговоров с россией политик оценивает весьма критически, ведь не доверяет путину.

Напомним, что Китай стремится найти поддержку своему "мирному плану" на Западе. В первую очередь Пекин ориентируется на европейских политиков, учитывая очень непростые отношения с США. При этом в Бразилии уже предлагают создать определенную группу "миротворцев", которые занимались бы вопросом российско-украинских переговоров. В нее хотят включить и представителей китайского правительства.

Телеграф также писал, что на днях лидер КНР Си Цзиньпин побывал в Москве с официальным рабочим визитом. В США заявили, что, несмотря на страх многих политиков , сближение Китая и России является не таким серьезным, а желанное оружие пути так и не получило.