Китай захочет вернуть свои территории, если россия развалится

Возможный распад россии в случае полного провала планов диктатора владимира путина в Украине позволит Китаю вернуть свои территории.

Как сообщил в своем Twitter дипломат, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, крах путинского режима будет выгоден и для Пекина тоже.

Дипломат отметил, что несмотря на дружелюбную риторику лидера компартии Китая Си Цзиньпина, он с жадностью посматривает на 600 тысяч квадратных километров земли вокруг Владивостока, которые были аннексированными россиянами в 1860 году.

Речь идет о так называемом Пекинском договоре, который был заключен между российской империей и Империей Цин в разгар "опиумных войн". Россияне под угрозой открытия "второго фронта" склонили китайское руководство к передаче россиянам территории к востоку от рек Амур и Уссури.

Стоит отметить, что за два года до этого российская империя воспользовалась ослабленной позицией Цин, чтобы заключить Айгунский договор и забрать у страны еще один кусок территорий.

Аннексированные россией территории в 1958 (выделены коричневым) и 1960 годах (выделены красным)

Как сообщалось ранее, Си Цзиньпин 20 марта прилетел в Москву и сразу после прибытия заявил, что Китая и россия — это добрые соседи и надежные партнеры.

После этого политический психолог Валентин Ким рассказал "Телеграфу", что китайский лидер полностью подавил российского диктатора.