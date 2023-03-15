"Процесс необратимый": Данилов объяснил, что указывает на грядущий распад россии

Остановить этот процесс невозможно, убежден секретарь СНБО

россия, развязавшая полномасштабную войну с Украиной, дальше не сможет существовать в том виде, в котором она находится сейчас. Более того, руководство страны-агрессора уже ведет переговоры о вероятном перенесении столицы вглубь государства.

Такое мнение в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости" высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, остановить процесс развала российской федерации уже невозможно.

"россия фрагментируется, рф не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь россии, и многие другие процессы – они уже идут", – сказал он.

Стоит напомнить, что ранее миллиардер и основатель US Rusal Олег Дерипаска сделал громкое заявление о том, что столица россии, вероятно, будет перенесена в Сибирь. По его словам, рано или поздно, но это все же произойдет. Предприниматель также предположил, что в будущем основной поток инвестиций будет двигаться через Азию, поэтому удобство столицы рф в Сибири вполне оправдано, ведь "можно будет на месте решать вопросы, связанные с экономическим развитием Востока".

Такое предложение впервые бизнесмен Дерипаска сделал в марте прошлого года, спустя несколько недель после полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда он объяснил, что интересы рф в будущем "лежат именно в Азии".

Ранее "Телеграф" сообщал, как экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука развернуто объяснил, каким должен быть результат российско-украинской войны и почему россия все же должна прекратить свое существование.