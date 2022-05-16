Блогер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, что значат слова спикера российского диктатора о "территориальном споре" с Украиной

Сегодня песков объяснил, почему вступление Швеции и Финляндии в НАТО не особо беспокоят Кремль:

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у россии бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе".

Напомню, что фантазии "Украина вот-вот вступит в НАТО" (на самом деле нет) были одним из поводов вторжения. Наряду с "Украина 8 лет бомбила Донбасс" (на самом деле нет), "в Украине притесняют русскоязычных" (на самое деле нет), "Украину придумал Ленин" (на самом деле нет) и прочими выдумками.

Но фантазия по поводу НАТО вместе с объяснением песковым ее угрозы — просто эталон.

Предлагаю вам такую логическую цепочку.

Украина вступит в НАТО, а у рф с Украиной "территориальный спор", поэтому на Украину нужно напасть.

У рф с Украиной "территориальный спор", потому что рф напала на Украину в 2014.

Получается, рф напала на Украину в 2022, потому что рф напала на Украину в 2014.

Но если рф захватит и сохранит за собой еще какие-то территории, но при этом не сможет взять под контроль центральную власть или не уничтожит украинскую государственность, "территориальный спор" станет еще больше.

А значит рф будет нападать на Украину до тех пор, пока не разрешится "территориальный спор".

Можно найти несколько разных исходов, при которых "территориальный спор" прекратится. Причем большинство из них касаются трансформации или прекращения существования самого агрессора.

Таким образом, оттолкнувшись от пропагандистских фантазий, мы все равно пришли к правильному выводу.