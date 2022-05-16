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росія продовжить нападати на Україну доти, доки не припинить існування - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Російська армія Новина оновлена 16 травня 2022, 20:55
Російська армія

Блогер і бізнесмен Роман Шрайк пояснив, що означають слова спікера російського диктатора про "територіальну суперечку" з Україною

Сьогодні пісків пояснив, чому вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не особливо непокоїть Кремль:

"У нас немає територіальних суперечок ні з Фінляндією, ні зі Швецією, у той час, як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді в росії виникла б територіальна суперечка з державою, яка бере участь в альянсі".

Нагадаю, що фантазії "Україна ось-ось вступить до НАТО" (насправді ні) були одним із приводів вторгнення. Поряд з "Україною 8 років бомбила Донбас" (насправді ні), "в Україні утискають російськомовних" (насправді ні), "Україну придумав Ленін" (насправді ні) та іншими вигадками.

Але фантазія з приводу НАТО разом із поясненням пісковим її загрози — це просто зразок.

Пропоную вам такий логічний ланцюжок.

  • Україна вступить до НАТО, а у рф з Україною "територіальна суперечка", тому на Україну потрібно напасти.
  • У рф з Україною "територіальна суперечка", тому що рф напала на Україну у 2014.
  • Виходить, рф напала на Україну у 2022, тому що рф напала на Україну у 2014.
  • Але якщо рф захопить і збереже за собою ще якісь території, але при цьому не зможе взяти під контроль центральну владу або не знищить українську державність, "територіальна суперечка" стане ще більшою.
  • А отже рф нападатиме на Україну доти, доки не вирішиться "територіальна суперечка".

Можна знайти кілька різних результатів, у яких "територіальний суперечка" припиниться. Причому більшість із них стосуються трансформації чи припинення існування самого агресора.

Таким чином, відштовхнувшись від пропагандистських фантазій, ми все одно дійшли правильного висновку.

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