Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" рассказал, каким должен быть исход российско-украинской войны.

Единственная позиция, которая, с моей точки зрения, может обсуждаться в ходе украино-российских переговоров – это создание "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения и доставки гуманитарной помощи. Больше с русскими разговаривать не о чем. Вообще. Их надо просто уничтожать.

Я вижу только военный сценарий развития событий. А именно – достижение Украиной полной победы над врагом.

"Российско-украинский кризис", как называют эту войну в дипломатических кругах, ярко продемонстрировал несостоятельность мировой системы безопасности в целом. Международные договора, международные гарантии безопасности показали свою неэффективность. Как и мировые структуры, прежде всего, ООН.

Но у меня есть огромные сомнения, что на данном этапе развития человечества оно в состоянии выработать какие-то более эффективные структуры и методы.

А вот после завершения российско-украинской войны – да. Но тут многое будет зависеть от того, чем эта война завершится.

Если полным уничтожением российского государства как такового – вполне вероятно создание более эффективной модели мировой безопасности.

Если же всё остановится на границах россии, исключительно освобождением территорий Украины, с сохранением существующих рамок государства рф (как было в начале 90-х годов прошлого века, когда американцы фактически долларами и т.н. "ножками Буша" спасали глиняного колосса от распада), то через некоторое время опять возродится нео-империалистическая риторика в этом обществе. И опять всё пойдет по кругу.

Я не верю в возможность реформирования российского общества.

Выход – российская федерация как государство в нынешнем виде должно прекратить свое существование.

россия должна быть трансформирована на ряд независимых государств.