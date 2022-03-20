Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука у коментарі "Телеграфу" розповів, яким має бути результат російсько-української війни.

Єдина позиція, яка, на мій погляд, може обговорюватися під час українсько-російських переговорів – це створення "зелених коридорів" для евакуації мирного населення та доставки гуманітарної допомоги. Більше з росіянами розмовляти нема про що. Взагалі. Їх треба просто знищувати.

Я бачу лише військовий сценарій розвитку подій. А саме – досягнення Україною повної перемоги над ворогом.

"Російсько-українська криза", як називають цю війну в дипломатичних колах, яскраво продемонструвала неспроможність світової системи безпеки загалом. Міжнародні договори, міжнародні гарантії безпеки показали неефективність. Як і світові структури, насамперед ООН.

Але у мене є величезні сумніви, що на даному етапі розвитку людства воно в змозі виробити якісь ефективніші структури та методи.

А ось після завершення російсько-української війни – так. Але тут багато залежатиме від того, чим ця війна завершиться.

Якщо повним знищенням російської держави як такої – цілком імовірно створення ефективнішої моделі світової безпеки.

Якщо все зупиниться на кордонах Росії, виключно звільненням територій України, зі збереженням теперішніх кордонів держави росії (як було на початку 90-х років минулого століття, коли американці фактично доларами і т.зв. "ніжками Буша" рятували глиняного колоса від розпаду), то через деякий час знову відродиться неоімперіалістична риторика у суспільстві. І знову все піде по колу.

Я не вірю у можливість реформування російського суспільства.

Вихід — Російська федерація як держава в нинішньому вигляді має припинити своє існування.

Росія має бути трансформована на низку незалежних держав.