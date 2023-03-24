Український топ-дипломат нагадав, про які саме землі росії мріє Китай, і чому

Китай захоче повернути свої території, якщо росія розвалиться

Можливий розпад росії у разі повного провалу планів диктатора володимира путіна в Україні дозволить Китаю повернути свої території.

Як повідомив у своєму Twitter дипломат, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, крах путінського режиму буде вигідним і для Пекіна також.

Дипломат зазначив, що попри доброзичливу риторику лідера компартії Китаю Сі Цзіньпіна, він жадібно поглядає на 600 тисяч квадратних кілометрів землі навколо Владивостока, які були анексованими росіянами 1860 року.

Йдеться про так званий Пекінський договір, який був укладений між російською імперією та Імперією Цін у розпал "опіумних війн". Росіяни під погрозами відкриття "другого фронту" схилили китайське керівництво до передачі їм території на схід від річок Амур та Уссурі.

Варто зазначити, що за два роки до цього російська імперія скористалася ослабленою позицією Цін, щоб укласти Айгуньський договір та забрати у країни ще один шмат територій.

Анексовані росією території у 1958 (виділені коричневим) та 1960 роках (виділені червоним)

Як повідомлялося раніше, Сі Цзіньпін 20 березня прилетів до Москви та одразу після прибуття заявив, що Китаю та росія — це добрі сусіди та надійні партнери.

Після цього політичний психолог Валентин Кім розповів "Телеграфу", що китайський лідер повністю придушив російського диктатора.