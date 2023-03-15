"Процес незворотній": Данілов пояснив, що вказує на майбутній розпад росії

Зупинити цей процес неможливо, переконаний секретар РНБО

росія, котра розв'язала повномасштабну війни з Україною, далі не зможе існувати у тому вигляді, в якому вона є зараз. Ба більше, керівництво країни-агресорки вже веде перемовини щодо ймовірного перенесення столиці вглиб держави.

Таку думку в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини" висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. За його словами, зупинити процес розвалу російської федерації вже неможливо.

"росія фрагментується, рф не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб росії, і багато інших процесів – вони вже йдуть", – сказав він.

Варто нагадати, що раніше мільярдер та засновник US Rusal Олег Дерипаска зробив гучну заяву про те, що столиця рф, ймовірно, буде перенесена до Сибіру. За його словами, рано чи пізно, але це все ж станеться. Підприємець також припустив, що в майбутньому основний потік інвестицій рухатиметься через Азію, тому зручність столиці рф у Сибіру цілком виправдана, адже "можна буде на місці вирішувати питання, пов'язані з економічним розвитком Сходу".

Таку пропозицію вперше бізнесмен Дерипаска зробив у березні минулого року, через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді він пояснив, що інтереси рф у майбутньому "лежать саме в Азії".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука розгорнуто пояснив, яким має бути результат російсько-української війни і чому росія повинна припинити своє існування.