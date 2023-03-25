Оружия путин пока не получил: Байден оценил сближение КНР и рф
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Западные аналитики опасаются сближения россии и Китая
Президент США Джо Байден считает тесное сближение россии и Китая стоящим сомнения. Выступая во время визита в Канаду, глава США подчеркнул, что КНР не предоставляла россии оружия для войны в Украине.
Слова Байдена цитирует Politico. Он отметил, что не воспринимает легкомысленно ни Китай, ни россию, но считает, что запад сильно преувеличивает.
Байден отметил, что в течение последних трех месяцев слышит, что Китай собирается помочь россии значительным количеством оружия, вроде бы они "пойдут и поговорят об этом". Но этого не случилось. Однако такую вероятность американский президент не исключает: "Это не значит, что они не будут, но они еще не сделали".
Отметим, накануне лидер КНР Си Цзиньпин посещал россию и встречался с ее главой владимиром путиным. Диктатор рф одобрительно отозвался о китайском "мирном плане" относительно Украины, который авторы пытаются продвинуть и на европейской арене.
Ранее "Телеграф" публиковал аналитику от психолога по поводу встречи лидеров КНР и россии. Си Цзиньпин доминировал над путиным. Он невозмутимо наблюдал за его суетой.