Зброї путін поки не отримав: Байден оцінив зближення КНР та рф

Західні аналітики побоюються зближення росії та Китаю

Президент США Джо Байден вважає тісне зближення росії та Китаю вартим сумніву. Виступаючи під час візиту до Канади, очільник США наголосив, що КНР не надавала рф зброї для війни в Україні.

Слова Байдена цитує Politico. Він зазначив, що не сприймає легковажно ані Китай, ані росію, але вважає, що захід сильно перебільшує.

Байден зазначив, що протягом останніх трьох місяців чує, що Китай збирається допомогти росії значною кількістю зброї, начеб то вони "підуть і поговорять про це". Та цього не сталося. Проте такої імовірності американський президент не виключає: "Це не означає, що вони не будуть, але вони ще не зробили".

Зазначимо, напередодні лідер КНР Сі Цзіньпін відвідував росію і зустрічався з її головою володимиром путіним. Диктатор рф схвально відгукнувся про китайський "мирний план" щодо України, який автори намагаються просунути і на європейській арені.

Раніше "Телеграф" публікував аналітику від психолога щодо зустрічі лідерів КНР та рф. Сі Цзіньпін домінував над путіним. Він незворушно спостерігав за його метушнею.