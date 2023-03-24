Бразилія кличе Китай "мирити" Україну з росією - у Європі деякі не проти

Експерти скептично налаштовані щодо нейтральності Бразилії

У Бразилії знову заговорили про створення групи країн для посередництва у мирних переговорах між Україною та країною-агресором з росією.

Про це пише Financial Times, посилаючись на главу бразильського МЗС Мауру Вієйру.

Повідомляється, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва хоче запропонувати створення "мирного клубу" за участю Китаю для припинення війни в Україні. Він має намір виступити з такою пропозицією під час візиту до Піднебесної.

"Ми дуже зацікавлені у просуванні чи допомозі у проведенні будь-якої зустрічі, яка б призвела до мирного процесу", - передає видання слова Лули.

Видання зазначає, що лівий бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір приєднанню до західних країн, які передають зброю Україні.

Раніше цього року Лула сказав, що просуватиме ідею групи країн-посередників, заявивши, що "Китаю настав час забруднити руки".

"Моя пропозиція полягає в тому, щоб ми створили групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та росією, щоб спробувати знайти мир", — додав він.

При цьому експерти скептично налаштовані з цього приводу, тому що Бразилія не в змозі вплинути на кінець цієї війни, а також багато хто не вважає її нейтральним арбітром через її членство в БРІКС (група, до якої входять росія, Китай, Індія та Південна Африка).

Варто зазначити, що з приводу війни та переговорів із Китаєм заговорили і в Іспанії. Так, її прем’єр Педро Санчес вважає, що світ має дослухатися до Піднебесної, щоб знайти рішення війни в Україні.

"Китай є глобальним гравцем, тому, очевидно, ми маємо прислухатися до його голосу, щоб зрозуміти, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні і чи зможе Україна відновити свою територіальну цілісність", — сказав він.

Нагадаємо, що після візиту Сі Цзіньпіна до путіна, який вітав пропозиції, викладені у його "мирному плані", Піднебесна стала активно просувати свої ідеї серед країн Заходу.