Шанс для Украины: чего ждать Киеву от американского "Саммита за демократию"

Саммит показывает, кого США сейчас считают своими союзниками

В США проходит "Саммит за демократию", на который приглашены представители 120 стран. Как сообщается, одна из основных тем — необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка. Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от саммита.

Политолог-американист Владислав Фарапонов напоминает, что виртуальный "Саммит за демократию" проводится уже во второй раз. Первый состоялся 9-10 декабря 2021 года, а его целями были обозначено "обновление демократии внутри страны и противостояние автократии за рубежом".

По словам эксперта, мероприятие имеет больше символическое значение. Но для Украины, особенно сейчас, это возможность еще раз донести свою позицию, показать близость с Вашингтоном в смысле контактов, сотрудничества.

"Так что для нас этот саммит важен как еще одна площадка для контактов с важными партнерами, – поясняет Владислав Фарапонов. – Думаю, президент Байден также будет апеллировать к борьбе за демократию, высказывая в этом смысле поддержку Украины. Ожидания от этого мероприятия – усиление сотрудничества нашей страны в том числе с США. Усиление так называемой "доктрины Байдена" – больше демократии означает рост благосостояния в мире, меньше войн, больше либерализма, торговых соглашений".

Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец рассуждает так:

"Американский "Саммит за демократию", основанный президентом Байденом, четко показывает, кого США сейчас считают своими союзниками. И то, что в этом году туда не позвали ни Венгрию, ни Турцию, говорит о многом… Это – большое мероприятие, показательный смотр американских союзников, включая страны с развивающейся демократией. Как раньше бы сказали – отчетно-выборная конференция. Место для поощрения более молодых демократий американской, более взрослой".

Тарас Березовец считает, что никаких особых кардинальных решений принято не будет. Прозвучат дежурные красивые речи о борьбе демократий против автократий, о решающей фазе этого противостояния.

"Но такой саммит – это еще и возможность пообщаться. Встретиться в кулуарах, что-то обсудить, – поясняет эксперт. – Показательно и то, что рф и Китай раскритиковали "Саммит за демократию" и что в противовес ему КНР собирается проводить свой, условно говоря, в поддержку автократий. Это абсолютно в стиле Пекина – красть не только чужие технологии, но и такие политические идеи".