Шанс для України: чого чекати Києву від американського "Саміту за демократію"

Саміт показує, кого США зараз вважають своїми союзниками

У США проходить "Саміт за демократію", на який запрошено представників 120 країн. Як повідомляється, одна з основних тем — необхідність припинення війни в Україні та відновлення світового порядку. Експерти поділилися з "Телеграфом" очікуваннями від саміту.

Політолог-американіст Владислав Фарапонов нагадує, що віртуальний "Саміт за демократію" проводиться вже вдруге. Перший відбувся 9-10 грудня 2021 року, а його цілями було позначено "оновлення демократії всередині країни та протистояння автократії за кордоном".

За словами експерта, захід має більше символічне значення. Але для України, особливо зараз, це можливість ще раз донести свою позицію, показати близькість із Вашингтоном щодо контактів, співпраці.

"Отже, для нас цей саміт важливий як ще один майданчик для контактів із важливими партнерами, – пояснює Владислав Фарапонов. – Думаю, президент Байден також апелюватиме до боротьби за демократію, висловлюючи в цьому сенсі підтримку України. Очікування від цього заходу – посилення співпраці нашої країни у тому числі зі США. Посилення так званої "доктрини Байдена" – більше демократії означає зростання добробуту у світі, менше воєн, більше лібералізму, торгових угод".

Директор компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, офіцер Першої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна, політтехнолог Тарас Березовець міркує так:

"Американський "Саміт за демократію", заснований президентом Байденом, чітко показує, кого США зараз вважають своїми союзниками. І те, що цього року туди не покликали ані Угорщину, ані Туреччину, багато про що говорить... Це – великий захід, показовий огляд американських союзників, включаючи країни з демократією, що розвивається. Як раніше б сказали – звітно-виборча конференція. Місце для заохочення молодших демократій американською, дорослішою".

Тарас Березовець вважає, що жодних особливих кардинальних рішень не ухвалюватимуть. Лунатимуть чергові гарні промови про боротьбу демократій проти автократій, про вирішальну фазу цього протистояння.

"Але такий саміт — це ще й можливість поспілкуватися. Зустрітися в кулуарах, щось обговорити, — пояснює експерт. — Показово і те, що росія і Китай розкритикували "Саміт за демократію" і що на противагу йому КНР збирається проводити свій, умовно кажучи, на підтримку автократій. Це абсолютно у стилі Пекіна – красти не лише чужі технології, а й такі політичні ідеї".