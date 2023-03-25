США хочуть провести "Саміт за демократію": дві країни НАТО запрошення не отримали

У США все ще покладаються на обидві країни як на союзників по НАТО

США мають намір провести "Саміт за демократію", на який було запрошено представників 120 країн світу. Проте запрошення не отримали дві країни НАТО – Туреччина та Угорщина.

Як інформує Foreign Policy з посиланням на свої джерела, в адміністрації Джо Байдена цей саміт називають однією зі своїх відмінних зовнішньополітичних ініціатив, покликаних зміцнити демократію в усьому світі та зупинити зростання автократій.

Зазначається, що США все ще покладаються на Туреччину та Угорщину у протидії російському впливу, проте там зростає стурбованість відступом цих двох країн від демократичних цінностей.

Видання повідомляє, що такий жест, швидше за все, загострить відносини Вашингтона з Анкарою та Будапештом, проте американські чиновники запевняють, що не хотіли б, щоб ця подія розглядалася як "всеосяжна думка про силу демократії в іншій країні".

"Що стосується як Туреччини, так і Угорщини, ми прагнемо подальшого зміцнення наших відносин з обома країнами. Вони обидва є важливими союзниками по НАТО, і ми разом працюємо над багатьма питаннями, які становлять взаємний інтерес", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство в НАТО, але поки що блокує шлях до Альянсу для Швеції. При цьому Угорщина теж поки що не ратифікувала заявки двох країн, оскільки голосування з цих питань постійно відкладаються.