Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена

Во время своего выступления 25 марта президент США Джо Байден сказал, что в России придерживаются автократии, поскольку демократия уже не может там существовать, на что получил ответ Кремля.

Об этом президент США сказал на своей пресс-конференции.

Говоря об отношениях с президентом Китая Си Цзиньпином, Байден отметил, что он, как и Путин "думает, что автократия - это волна будущего", - подчеркнув, что демократия не в состоянии функционировать в нынешнем сложном мире.

Президент США также считает своим долгом доказать, что "демократия работает".

В свою очередь, такие высказывания прокомментировали в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "ошибка" США в том, что если страна не подходит под американские "параметры", в США ее могут назвать разными словами: и "автократией" или как-то по другому.

По его словам, в РФ не автократия, страна просто имеет "свою демократию", которая больше всего подходит национальным устоям страны и нынешнему укладу.

Стоит напомнить, что ранее во время встречи Джо Байдена с журналистами 25 марта у него заметили несколько шпаргалок с именами репортеров, после чего росСМИ тут же подхватили эту новость.