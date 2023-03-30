Оккупанты продолжают давить на востоке: свежие карты боев в Украине

Восточная часть линии столкновения остается самой горячей

Украинские войска могут планировать перейти в контрнаступление тогда, когда позволят погодные условия. Произойти это может в конце апреля или мае. Враги готовятся к украинскому контрнаступлению на юге, продолжая штурмовать на востоке.

Согласно отчету Института изучения войны, наземные удары враг продолжает на линии Купянск — Сватово — Кременная и участке Авдеевка — Донецк. Российские войска сохраняют свое присутствие в Курской и Белгородской областях, вероятно, пытаясь удержать украинские силы от развертывания на других участках линии фронта.

По данным Генштаба, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за сутки отразили более 60 атак российских войск. Больше всего атакуют в Белогоровке, Бахмуте, Авдеевке и Марьинке.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Лиманском направлении оккупанты атаковали в районе Стельмаховки (12 км к северо-западу от Сватового) и Выемки (27 км к юго-западу от Кременной). В этом направлении враг применяет тактику со значительным количеством бронетехники.

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

Враг продолжает штурмовать Бахмут. В сутки отбиты 28 атак россиян. Также оккупанты атаковали в районе Орехово-Васильевки. Геолокация показывает, что войска России могли продвинуться в южном и юго-западном Бахмуте. По данным DeepState, в Бахмуте кафиры с юга давят по улице Корсунского, идут бои по Мариупольской и в центре.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском и Марьинском враг атаковал в сторону Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки. Оккупанты могли продвинуться к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и Веселого (7 км к северо-востоку от Авдеевки). В окрестностях Первомайского врага не удалось закрепиться. В Марьинке продолжаются бои.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

В Запорожском и Херсонском направлениях враг ведет обстрелы, под огнем в частности Гуляйполе, Новоандреевка, Херсон. На Берислав сбросили управляемые авиационные бомбы. Российские войска продолжают укрепление позиций в оккупированном Крыму.

Линия фронта в Херсонской области

Линия фронта в Запорожской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что потери российских военных достигли более 200 тысяч по оценкам западных военных. Часто количество погибших врагов превышает украинские потери в 10 раз, однако средний коэффициент обычно ниже.