Окупанти продовжують давити на сході: свіжі карти боїв в Україні

Східна частина лінії зіткнення залишається найгарячішою

Українській війська можуть планувати перейти в контрнаступ тоді, коли дозволять погодні умови. Статися це може в кінці квітня або травні. Вороги готуються до українського контрнаступу на півдні, продовжуючи штурмувати на сході.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, наземні удари ворог продовжує на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та ділянці Авдіївка — Донецьк. Російські війська зберігають свою присутність у Курській та Бєлгородській областях, ймовірно намагаючись утримати українські сили від розгортання на інших ділянках лінії фронту.

За даними Генштабу ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом за добу відбили понад 60 атак російських військ. Найбільше атакують у Білогорівці, Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці.

Карта боїв в Україні

Схід України

На Лиманському напрямку окупанти атакували в районі Стельмахівки (12 км на північний захід від Сватового) та Виїмки (27 км на південний захід від Кремінної). На цьому напрямку ворог застосовує тактику із значною кількістю бронетехніки.

Карта бойових дій в Луганській та Харківській області

Ворог продовжує штурмувати Бахмут. За добу відбиті 28 атак росіян. Також окупанти атакували в районі Оріхово-Василівки. Геолокація показує, що війська рф могли просунутися в південному та південно-західному Бахмуті. За даними DeepState, в Бахмуті окупанти з півдня тиснуть по вулиці Корсунського, ідуть бої по Маріупольській та в центрі.

Карта боїв в Бахмуті

На Авдіївському та Мар’їнському ворог атакував в бік Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Мар'їнки . Окупанти могли просунутися на північ від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки) та Веселого (7 км на північний схід від Авдіївки).В околицях Первомайського ворогу не вдалося закріпитися. В Мар’їнці тривають бої.

Карта боїв в Донецькій області

Південь України

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде обстріли, під вогнем зокрема Гуляйполе, Новоандріївка, Херсон. На Берислав скинули керовані авіаційні бомби. Російські війська продовжують укріплення позицій в окупованому Криму.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що втрати російських військових досягли понад 200 тисяч за оцінками західних військових. Часто кількість загиблих ворогів перевищує українські втрати в 10 разів, проте середній коефіцієнт зазвичай нижче.