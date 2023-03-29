"Втрати ворога в рази більші": у Міноборони України озвучили співвідношення втрат ЗСУ та росіян

Втрати на війні неминучі з обох боків

Армія росії зазнає серйозних втрат в Україні, що видно по цвинтарю "вагнерівців", що збільшується. За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, співвідношення втрат ЗСУ та армії ворога часом досягає коефіцієнта 1:10.

Про це вона розповіла у своєму Telegram-каналі. За словами Ганни Маляр, втрати на війні неминучі, але завдання українських воїнів знищити якнайбільше ворогів.

Заступник голови Міноборони підкреслила, що Україна також зазнає втрат у війні з росією, але в окупантів вони набагато більші. І це при тому, що вони мають перевагу за кількістю особового складу та озброєння.

У 2014-2015 роках, коли росія лише розпочинала свою загарбницьку війну в Україні, втрати терористів на Сході також перевершували втрати ЗСУ. Порівняно з сьогоднішнім моментом той коефіцієнт майже вдвічі зріс на користь України.

"У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звичайно, не щодня, і середній коефіцієнт нижчий, проте ", — підсумувала Ганна Маляр.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії за час війни зменшився показник смертності, а люди стали жити на кілька років довше. Таку абсурдну заяву зробив президент країни-агресорки володимир путін.