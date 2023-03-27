"Кінця краю не видно": у мережі показали новий цвинтар "вагнерівців" (відео)

Кількість свіжих могил оцінити складно

У російському селищі Гарячий Ключ (Краснодарський край) виявили новий цвинтар найманців із ПВК "Вагнера", які були ліквідовані під час бойових дій в Україні.

Відеозаписом, на якому видно численні свіжі могили, поділився блогер Денис Казанський у соцмережі Twitter.

Як чути на кадрах, жінка, яка знімала відео, каже, що в цьому місці поховані "вагнерівці", а датами смерті на могилах значиться кінець 2022 та початок 2023 року.

"Кінця краю не видно, скільки людей загинуло", — каже вона.

Варто зазначити, що користувачі мережі особливої жалості до найманців, які прийшли вбивати мирних жителів на території України, випробовувати не стали і не соромлячись у висловах висловили, що думають про те, що відбувається на відео.

Як повідомлялося раніше, у росії відправкою ув’язнених на фронт переважно займалася ПВК "Вагнер", якій таким чином вдалося завербувати близько 50 тисяч росіян. За даними російських благодійних фондів, близько 80% з них були вбитими, важко пораненими, здалися в полон або дезертовали.

За західними оцінками, лише у боях за Бахмут становила 20-30 тисяч жителів, у тому числі третину було вбито.