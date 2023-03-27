"Конца края не видно": в сети показали новое кладбище "вагнеровцев" (видео)

Количество свежих могил оценить сложно

В российском поселке Горячий Ключ (Краснодарский край) обнаружили новое кладбище наемников из ЧВК "Вагнера", которые были ликвидированы в ходе боевых действий в Украине.

Видеозаписью, на которой видны многочисленные свежие могилы, поделился блогер Денис Казанский в соцсети Twitter.

Как слышно на кадрах, женщина, снимавшая видео, говорит, что в этом месте похоронены "вагнеровцы", а датами смерти на могилах значится конец 2022 и начало 2023 года.

"Конца края не видно, сколько людей погибло", — говорит она.

Стоит отметить, что пользователи сети особой жалости к наемникам, которые пришли убивать мирных жителей на территории Украины, испытывать не стали и не стесняясь в выражениях высказали, что думают о происходящем на видео.

Как сообщалось ранее, в россии отправкой заключенных на фронт в основном занималась ЧВК "Вагнер", которой таким образом удалось завербовать около 50 тысяч россиян. По данным российских благотворительных фондов, около 80% из них были убиты, тяжело ранены, сдались в плен или дезертировали.

Согласно западным оценкам, лишь в боях за Бахмут составила 20-30 тысяч человек, из которых треть была убита.