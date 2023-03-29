Росіяни за рік війни почали жити довше: путін видав нову абсурдну заяву

Незважаючи на колосальні втрати армії росії в Україні, росіяни стали жити довше і вмирати рідше

У росії відзначилися черговою дивовижною заявою. Президент володимир путін заявив, що за час війни тривалість життя росіян збільшилася.

Про це він заявив під час звернення до російського уряду. Президент росії наголосив, що тривалість життя росіян збільшилася на 2,7%, передає Zvezdanews.

Так, путін заявив, що 3,6 млн громадян за рік зуміли подолати бідність. Крім того, жити вони стали більше 70 років, незважаючи на високі показники смертності росіян на війні в Україні.

"За даними Росстату, тривалість життя в росії за минулий рік зросла на 2,7%. Зараз вона становить 72, 8 року", - сказав глава кремля.

Крім цього, рівень смертності в росії продовжує знижуватися, не рахуючи більше 170 тисяч убитих солдатів. Такі демографічні покази необхідно підтримувати і надалі, це "найважливіше завдання для всіх", заявив путін.

У мережі з недовірою поставилися до цієї інформації:

А русиш МОЗ каже, що 64 роки. Хтось бреше, і це не мозок!

А чого не 98?

Ви забули, що одна з причин, які поховали Совок, це тотальна брехня. Вас це нічого не навчило.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі показали нові кадри з цвинтаря "вагнерівців" у Красноярську. Свіжим могилам з вінками і хрестами не видно ні кінця, ні краю. За даними на січень 2023 року, вбитими або зниклими безвісти вважалися понад 40 тисяч найманців ПВК "Вагнер".