Россияне за год войны стали жить дольше: путин выдал новое абсурдное заявление

Несмотря на колоссальные потери армии рф в Украине, россияне стали жить дольше и умирать реже

В россии отличились очередным удивительным заявлением. Президент владимир путин заявил, что за время войны длительность жизни россиян увеличилась.

Об этом он заявил во время обращения к российскому правительству. Президент россии подчеркнул, что продолжительность жизни россиян увеличилась на 2,7%, передает Zvezdanews.

Так, путин заявил, что 3,6 млн граждан за год сумели преодолеть бедность. Кроме того, жить они стали больше, чем 70 лет, невзирая на высокие показатели смертности россиян на войне в Украине.

"По данным Росстата продолжительность жизни в россии за прошлый год выросла на 2,7%. Сейчас она составляет 72, 8 года", — сказал глава кремля.

Помимо этого, уровень смертности в россии продолжает снижаться, не считая больше 170 тысяч убитых солдат. Такие демографические показали необходимо поддерживать и в дальнейшем, это "важнейшая задача для всех", заявил путин.

В сети с недоверием отнеслись к этой информации:

А русиш минздрав говорит, что 64 года. Кто-то лжет, и это не минздрав!

А чего не 98?

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