"Готуйтесь воювати з нацистами": чому росіяни навчають викрадених українських дітей

Росіяни заявляють дітям, що ті мають радіти, що перебувають на території рф

Українські діти, яких вдалося вирвати з рук окупантів, розповідають, що у росії у них відбирали документи та намагалися переконати, що України не існує як держави. Зляканих дітей росіяни налаштовували на те, що в нашій країні живуть нацисти, яких треба знищити.

Про це уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив в інтерв’ю газеті РБК-Україна.

"Починають масово розповідати, що "такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує. Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова – російська. Радійте, що зараз ви на території росії, вчіть мову, вважайте себе патріотами, записуйтесь в "юнармію" і готуйтесь до того, що будете воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України, але ми повинні їх знищити й всю територію приєднати до рф". Щось подібне їм розповідають", — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про дівчинку з Маріуполя, яка під час шоу в "Лужниках" подякувала окупанту за порятунок, Лубінець лише відповів, що ми не можемо знати, що робили з цими дітьми для того, щоб вони вийшли та сказали подібні слова. Проте є чітке розуміння, що росіяни використовують українських дітей у пропагандистських цілях.

"До речі, ми повернули хлопчика Сергія, який був у групі, яку особисто вивезла львова-бєлова. Його також використала пропаганда. Він у Лужниках не був, проте був у сюжетах по російському телебаченню, де показували, що хлопці та всі інші діти хотіли у рф. Хлопця ми повернули", — додав Лубінець.

Цей хлопчик розповів, хто його затримав біля Маріуполя і як перевезли до Донецька, а потім як його тримали та перевезли до Ростова і як особисто львова-бєлова перевозила дітей до Москви.

"Коли він вперше приїхав до "сім’ї", виявилося, що там вже чотири дитини та навіть для них не було нормальних умов для проживання. У нього ніхто не питав, може, йому щось потрібно чи він хоче їсти. Його ігнорували. Йому показували, що на нього ніхто тут не чекав", — підкреслив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, усиновлення українських дітей у російські сім’ї — це питання грошей, бо їм за це платять. Водночас що відбуватиметься з дитиною, їх зовсім не цікавить.

"Ми знайшли можливість, повернули Сергія, тепер у нас є ще один свідок воєнного злочину. Батьки у нього, на жаль, загинули, але в нього в Україні мешкає старша сестра, яка й звернулася, щоб ми допомогли повернути брата", — підсумував Дмитро. Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії створено спеціальні табори, в яких "перевиховують" викрадених українських дітей. У деяких із цих таборів культивувалося патріотичне та військове виховання.