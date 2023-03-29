Рус

"Готуйтесь воювати з нацистами": чому росіяни навчають викрадених українських дітей

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Викрадені росіянами українські діти після повернення додому поділилися жахливими історіями Новина оновлена 29 березня 2023, 11:38
Викрадені росіянами українські діти після повернення додому поділилися жахливими історіями. Фото Сайт ГУР МОУ

Росіяни заявляють дітям, що ті мають радіти, що перебувають на території рф

Українські діти, яких вдалося вирвати з рук окупантів, розповідають, що у росії у них відбирали документи та намагалися переконати, що України не існує як держави. Зляканих дітей росіяни налаштовували на те, що в нашій країні живуть нацисти, яких треба знищити.

Про це уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив в інтерв’ю газеті РБК-Україна.

"Починають масово розповідати, що "такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує. Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова – російська. Радійте, що зараз ви на території росії, вчіть мову, вважайте себе патріотами, записуйтесь в "юнармію" і готуйтесь до того, що будете воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України, але ми повинні їх знищити й всю територію приєднати до рф". Щось подібне їм розповідають", — зазначив він.

Відповідаючи на запитання про дівчинку з Маріуполя, яка під час шоу в "Лужниках" подякувала окупанту за порятунок, Лубінець лише відповів, що ми не можемо знати, що робили з цими дітьми для того, щоб вони вийшли та сказали подібні слова. Проте є чітке розуміння, що росіяни використовують українських дітей у пропагандистських цілях.

"До речі, ми повернули хлопчика Сергія, який був у групі, яку особисто вивезла львова-бєлова. Його також використала пропаганда. Він у Лужниках не був, проте був у сюжетах по російському телебаченню, де показували, що хлопці та всі інші діти хотіли у рф. Хлопця ми повернули", — додав Лубінець.

Цей хлопчик розповів, хто його затримав біля Маріуполя і як перевезли до Донецька, а потім як його тримали та перевезли до Ростова і як особисто львова-бєлова перевозила дітей до Москви.

"Коли він вперше приїхав до "сім’ї", виявилося, що там вже чотири дитини та навіть для них не було нормальних умов для проживання. У нього ніхто не питав, може, йому щось потрібно чи він хоче їсти. Його ігнорували. Йому показували, що на нього ніхто тут не чекав", — підкреслив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, усиновлення українських дітей у російські сім’ї — це питання грошей, бо їм за це платять. Водночас що відбуватиметься з дитиною, їх зовсім не цікавить.

"Ми знайшли можливість, повернули Сергія, тепер у нас є ще один свідок воєнного злочину. Батьки у нього, на жаль, загинули, але в нього в Україні мешкає старша сестра, яка й звернулася, щоб ми допомогли повернути брата", — підсумував Дмитро. Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в росії створено спеціальні табори, в яких "перевиховують" викрадених українських дітей. У деяких із цих таборів культивувалося патріотичне та військове виховання.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Злочин #Викрадення