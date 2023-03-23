"Ви будете діти росії": мережу вразило відео з українським хлопчиком, якого вирвали в окупантів

Росіяни хотіли вивезти дітей до інтернату в Пскові

Український хлопчик після звільнення з рук росіян, які поставили на потік крадіжку наших дітей, розповів жахливу правду про окупантів та їхні злочини.

Інтерв’ю з дитиною, що повернулася додому, облетіло мережу.

Після окупації Береслава (Херсонська область) загарбники його вивезли до себе і психологічно давали намагатися вселити брехню про Україну та його батьків. Дитині розповідали про те, що його мати нібито відмовилася від нього і погрожували, що відвезуть його до Пскова, де хлопчика буде насильно усиновлено якимись росіянами.

"Сказали, що нас відвезуть до Пскова — там інтернат, а там уже вас усиновлять. Ми говорили, що від нас батьки не відмовлялися і ніяк ви нас не відвезете нікуди, а вони кажуть від вас відмовилися. Я подзвонив мамі і вона зателефонувала директору табору ( вкрадених українських дітей окупанти часто заселяють у дитячі табори, наприклад, на території Криму — Ред.) і сказала, що такого не говорила і запитала навіщо ви брешете. А вона каже (директор табору — Ред.) все одно ви їх не заберете. це діти росії будуть", — каже звільнений хлопчик.

Слова маленького українця шокували наших громадян.

При цьому декого обурювало й те, як зустріли дітей уже в Україні. Мовляв, навіщо після того, що з ними зробили росіяни, зустрічати їх російською мовою.

Проте, до речі, у коментарях більшість громадян посперечалися з автором посту щодо її слів, заявляючи, що зараз не час для з’ясування цих питань, а головне, що діти вдома.

Нагадаємо, що даний хлопчик є одним із 15 українських дітей, яких 21 березня повернули разом із їхніми мамами та законними представниками. Це діти із міст Харківської та Херсонської областей, окупованих ще на початку війни.

Ситуація із крадіжками українських дітей уже давно відома і не лише в Україні. Саме за це Міжнародний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та головної злодійки дітей – "уповноваженої з прав дитини" Марії Львової-Бєлової.

Раніше ми писали, що екс-уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова вказала на серйозні загрози через депортацію українців у Росії.