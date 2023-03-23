"Вы будете дети россии": сеть поразило видео с украинским мальчиком, которого вырвали у оккупантов

Россияне хотели вывезти детей в интернат в Пскове

Украинский мальчик после освобождения из рук россиян, которые поставили на поток воровство наших детей, рассказал ужасную правду об оккупантах и их преступлениях.

Интервью с вернувшимся домой ребёнком облетело сеть.

После оккупации Береслава (Херсонская область) захватчики его вывезли к себе и психологически давали пытались внушить ложь об Украине и его родителях. Ребёнку рассказывали о том, что его мать якобы отказалась от него и угрожали, что увезут его в Псков, где мальчик будет насильно усыновлен какими-то россиянами.

"Сказали, что нас отвезут в Псков — там интернат, а там уже вас усыновят. Мы говорили, что от нас родители не отказывались и никак вы нас не отвезете никуда, а они говорят от вас отказались. Я позвонил маме и она позвонила директору лагеря (украденных украинских детей оккупанты часто заселяют в детские лагеря, например, на территории Крыма — Ред.). и сказала, что такого не говорила и спросила зачем вы врете. А она говорит (директор лагеря — Ред.) все равно вы их не заберете — это дети россии будут", — говорит освобожденный мальчик.

Cлова маленько украинца шокировали наших граждан.

При этом некоторым возмущало и то, как встретили детей уже в Украине. Дескать, зачем после того, что с ними сделали россияне, встречать их русским языком.

Однако, к слову, в комментариях большинство граждан поспорили с автором поста насчет её слов, заявляя, что сейчас не время для выяснения этих вопросов, а главное, что дети дома.

Напомним, что данный мальчик является одним из 15 украинских детей, которых 21 марта вернули вместе с их мамами и законными представителями. Это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале войны.

Ситуация с воровством украинских детей уже давно известно и не только в Украине. Именно за это Международный суд выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и главной воровки детей — "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой.

Ранее мы писали, что экс-уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова указала на серьезные угрозы из-за депортации украинцев в рф.