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"Готовьтесь воевать с нацистами": чему россияне учат похищенных украинских детей

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Похищенные россиянами украинские дети после возвращения домой поделились ужасными историями Новость обновлена 29 марта 2023, 11:38
Похищенные россиянами украинские дети после возвращения домой поделились ужасными историями. Фото Сайт ГУР МОУ

Россияне заявляют детям, что те должны радоваться, что находятся на территории россии

Украинские детей, которых удалось вырвать из рук оккупантов, рассказывают, что в россии у них отбирали документы и пытались убедить, что Украины не существует как государства. Испуганных детей россияне настраивали на то, что в нашей стране живут нацисты, которых нужно уничтожить.

Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

"Начинают массово рассказывать, что "такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса как украинский не существует. Вы всегда были русскими, ваш родной язык – русский. Радуйтесь, что сейчас вы на территории россии, учите язык, считайте себя патриотами, записывайтесь в "юнармию" и готовьтесь к тому, что будете воевать с нацистами, которые еще где-то там живут на территории Украины, но мы должны их уничтожить и всю территорию присоединить к рф". Что-то подобное рассказывают им", — отметил он.

Отвечая на вопрос о девочке из Мариуполя, которая во время шоу в "Лужниках" поблагодарила оккупанта за спасение, Лубинец лишь ответил, что мы не можем знать, что делали с этими детьми для того, чтобы они вышли и сказали подобные слова. Однако есть четкое понимание, что россияне используют украинских детей в пропагандистских целях.

"Кстати, мы вернули мальчика Сергея, который был в группе, которую лично вывезла львова-белова. Его также использовала пропаганда. Он в Лужниках не был, однако был в сюжетах по российскому телевидению, где показывали, что ребята и все остальные дети хотели в рф. Парня мы вернули", — добавил Лубинец.

Этот мальчик рассказал, кто его задержал возле Мариуполя и как перевезли в Донецк, а затем как его держали и перевезли в Ростов и как лично львова-белова перевозила детей в москву.

"Когда он впервые приехал в "семью", оказалось, что там уже четыре ребенка и даже для них не было нормальных условий для проживания. У него никто не спрашивал, может, ему что-то нужно или он хочет есть. Его игнорировали. Ему показывали, что его никто здесь не ожидал", — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

По словам Лубинца, усыновление украинских детей в российские семьи — это вопрос денег, потому как им за это платят. В то же время, что будет происходить с ребенком их вовсе не интересует.

"Мы нашли возможность, вернули Сергея, теперь у нас есть еще один свидетель военного преступления. Родители у него, к сожалению, погибли, но у него в Украине живет старшая сестра, которая и обратилась, чтобы мы помогли вернуть брата", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии созданы специальные лагеря, в которых "перевоспитывают" похищенных украинских детей. В некоторых из этих лагерей культивировалось патриотическое и военное воспитание.

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#Украина #Дети #Россия #Преступление #Похищение