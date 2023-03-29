"Готовьтесь воевать с нацистами": чему россияне учат похищенных украинских детей

Россияне заявляют детям, что те должны радоваться, что находятся на территории россии

Украинские детей, которых удалось вырвать из рук оккупантов, рассказывают, что в россии у них отбирали документы и пытались убедить, что Украины не существует как государства. Испуганных детей россияне настраивали на то, что в нашей стране живут нацисты, которых нужно уничтожить.

Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в интервью изданию РБК-Украина.

"Начинают массово рассказывать, что "такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса как украинский не существует. Вы всегда были русскими, ваш родной язык – русский. Радуйтесь, что сейчас вы на территории россии, учите язык, считайте себя патриотами, записывайтесь в "юнармию" и готовьтесь к тому, что будете воевать с нацистами, которые еще где-то там живут на территории Украины, но мы должны их уничтожить и всю территорию присоединить к рф". Что-то подобное рассказывают им", — отметил он.

Отвечая на вопрос о девочке из Мариуполя, которая во время шоу в "Лужниках" поблагодарила оккупанта за спасение, Лубинец лишь ответил, что мы не можем знать, что делали с этими детьми для того, чтобы они вышли и сказали подобные слова. Однако есть четкое понимание, что россияне используют украинских детей в пропагандистских целях.

"Кстати, мы вернули мальчика Сергея, который был в группе, которую лично вывезла львова-белова. Его также использовала пропаганда. Он в Лужниках не был, однако был в сюжетах по российскому телевидению, где показывали, что ребята и все остальные дети хотели в рф. Парня мы вернули", — добавил Лубинец.

Этот мальчик рассказал, кто его задержал возле Мариуполя и как перевезли в Донецк, а затем как его держали и перевезли в Ростов и как лично львова-белова перевозила детей в москву.

"Когда он впервые приехал в "семью", оказалось, что там уже четыре ребенка и даже для них не было нормальных условий для проживания. У него никто не спрашивал, может, ему что-то нужно или он хочет есть. Его игнорировали. Ему показывали, что его никто здесь не ожидал", — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

По словам Лубинца, усыновление украинских детей в российские семьи — это вопрос денег, потому как им за это платят. В то же время, что будет происходить с ребенком их вовсе не интересует.

"Мы нашли возможность, вернули Сергея, теперь у нас есть еще один свидетель военного преступления. Родители у него, к сожалению, погибли, но у него в Украине живет старшая сестра, которая и обратилась, чтобы мы помогли вернуть брата", — подытожил Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в россии созданы специальные лагеря, в которых "перевоспитывают" похищенных украинских детей. В некоторых из этих лагерей культивировалось патриотическое и военное воспитание.