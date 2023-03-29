"Ударов ВСУ будет несколько": Резников объяснил, когда закончится война в Украине
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Министр обороны уверяет, что его позиции "абсолютно ничего не изменилось"
Министр обороны Украины Алексей Резников является оптимистом и по-прежнему считает, что война с россией закончится к концу 2023 года.
Об этом глава украинского оборонного ведомства рассказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
По словам чиновника, в его позиции "абсолютно ничего не изменилось".
"Я оптимист по натуре, но также профессиональный юрист, поэтому свои суждения делаю не на основе выдавания желаемого за действительное, а на фактах", – подчеркнул украинский политик и сообщил, что в настоящее время формируется контрударный корпус.
По его мнению, генералы НАТО должны были охарактеризовать планы его страны как "реальные".
"На мой взгляд, наших ударов будет несколько, но их направление, интенсивность и время будет определять Генеральный штаб. Сейчас весенняя земля раскиснет, колесная техника не проедет. Так что надо подождать", — сказал он.
В беседе с журналистами министр обороны также признал, что благодаря поставкам с Запада Украины уже имеет "достаточный артиллерийский потенциал".
Напомним, Резников назвал сроки, когда ВСУ пойдут в контрнаступление.
Также "Телеграф" сообщал, что Резников объяснил, как оборона Бахмута приближает поражение россии.