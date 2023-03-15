"Вселяет оптимизм": Резников оценил прошедшую встречу формата "Рамштайн"

Встреча прошла в онлайн-режиме

Десятая встреча контактной группы по координации поддержки Украины в формате "Рамштайн" принесла оптимистичные результаты.

Об этом в своем Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания в онлайн-режиме.

"Рамштайн-10" вселяет оптимизм: усиление ПВО, поставки боеприпасов, тренировки и формирование "бронированного кулака", — написал он.

Министр также поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина за его выдающееся лидерство, а других членов "антикремлевской коалиции" за их намерение стоять с Украиной до самой победы.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона перед началом заседания в формате "Рамштайн" заявил, что к "танковой коалиции", которая обязалась передать Украине танки "Leopard", уже присоединились девять стран мира и они поставят на нужды ВСУ более 150 танков этого типа.

При этом накануне встречи Резников сообщал, что вместе с западными странами будет сформирована и "корабельная коалиция", в которую уже входят Великобритания, Нидерланды и Бельгия. К тому же, он напомнил, что Украина строит себе боевой флот в Турции.