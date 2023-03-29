Цифра перевалила за 200 тысяч: на Западе оценили, сколько солдат уже потеряла россия в Украине

У россиян большие проблемы с их наступлением

Согласно западным оценкам, российские оккупанты потеряли в Украине около 220 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Как передает Sky News, об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отметив, что такую цифру он видел в оценках Пентагона.

Он отметил, что в настоящее время россияне практически не демонстрируют никакого продвижения, однако несут огромные потери.

Уоллес добавил, что у оккупантов видны "действительно серьезные и глубокие системные проблемы" в попытках организовать наступление.

"По последним оценкам США, которые я видел, цифры потерь составляют более 220 000 человек убитыми или ранеными", — отметил министр обороны Британии.

Издание напоминает, что в феврале британская разведка заявила, что россия потеряла от 175 000 до 200 000 человек с начала вторжения. Там также добавили, что среди них от 40 000 до 60 000 убитых.

Стоит отметить, что по оценке Генерального штаба ВСУ на 29 марта, потери оккупационных сил в Украине составили более 172 тысяч солдат.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина имеет хорошие шансы провести успешное контрнаступление этой весной.

Тем временем, военный аналитик Евгений Дикий говорил, что для осуществления контрнаступления украинскими военными следует выполнить четыре основных условия, однако пока выполнено лишь одно.