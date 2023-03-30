кадыров обеспокоен событиями в Чечне: чем это опасно для Украины

Лидер Чечни боится путина и чувствует угрозу своему авторитарному правлению

Президент россии владимир путин может воспользоваться опасениями лидера Чечни рамзана кадырова, который выразил обеспокоенность по поводу стабильности его авторитарного правления после нападения двух мужчин на отделение полиции. Российский диктатор использует возможную потерю приверженности кадырову среди боевиков, чтобы увеличить роль его бойцов в войне против Украины.

Об этом говорится в новом отчете ISW. В документе эксперты обратили внимание на последнее заявление лидера Чечни рамзана кадырова, что в ночь на 28 марта чеченскими силовиками были убиты двое неизвестных, напавших на отделение полиции в Гудермесе.

Аналитики отмечают, что именно в этом городе находится университет спецназа Кадырова. Однако пока доподлинно неизвестно, действительно ли это нападение связано с этим учреждением.

Сразу после нападения и убийства нападавших, кадыров опубликовал кадры, на которых он с 15-летним сыном и несколькими чеченскими чиновниками и представителями службы безопасности приехал на место происшествия и осмотрел тела злоумышленников.

"кадыров, скорее всего, убежден, что демонстративный осмотр тел погибших должен укрепить его имидж сильного человека и дать сигнал чеченцам, что любая форма внутреннего сопротивления его правлению будет ликвидирована. Сам факт, что реакция чеченского лидера на нападение была столь немедленной и жесткой, свидетельствует о том, что он озабочен потенциалом внутреннего сопротивления внутри Чечни, который может подорвать его авторитарное правление", – говорится в отчете.

Кроме того, в ISW добавили, что несколькими неделями ранее кадыров встречался с путиным, чтобы в дальнейшем частично увеличить значимость Чечни в политической и военной сфере рф.

Согласно оценкам аналитиков, диктатор путин может использовать обеспокоенность кадырова по поводу вероятной потери благосклонности среди боевиков, чтобы в дальнейшем усилить их роль в боевых действиях в Украине.

"кадыров, вероятно, рассматривает любые признаки внутренней нестабильности в Чечне как угрозу своей дальнейшей благосклонности со стороны владимира путина", — добавили эксперты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фоне заявления о передаче Украине снарядов с обедненным ураном глава Чечни рамзан кадыров предложил применить против Запада ядерное оружие.