Война — день 401: рф атаковала города Украины ракетами и дронами, на Донбассе продолжаются тяжелые оборонительные бои

Оперативно о главном 31 марта

Российское вторжение в Украину продолжается 401 день. Армия рф продолжает атаковать украинские города ракетами, а также запускать по ним дроны-камикадзе. Самой горячей точкой фронта остается Донбасс, а точнее район Бахмута и Авдеевки. Тем временем ВСУ получают все больше военной помощи от стран Запада.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, заявили в Белом доме.

Информация за 28 марта доступна в сводке: Война — день 398: бои на Донбассе и новая атака беспилотников.

С данными за 29 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 399: тяжелые бои под Бахмутом и ухудшение ситуации близ Авдеевки.

О происходившем 30 марта читайте в материале: Война — день 400: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ готовятся к контрнаступлению.